Üye Girişi
Çin, ABD'nin Hint-Pasifik strateji belgesinde Tayvan'a yer vermesine tepki gösterdi - Son Dakika

Çin, ABD'nin Hint-Pasifik strateji belgesinde Tayvan'a yer vermesine tepki gösterdi

15.02.2022 08:44
Çin, ABD'nin Hint-Pasifik strateji belgesinde Tayvan'a yer vermesine tepki gösterdi

Çin, ABD'nin Hint-Pasifik strateji belgesinde Tayvan'a yer vermesini eleştirdi.

Çin, ABD'nin Hint-Pasifik strateji belgesinde Tayvan'a yer vermesini eleştirdi.

Devlet Konseyi Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü Ma Şiaoguang, yaptığı açıklamada, Başkan Joe Biden yönetiminin 11 Şubat'ta yayılmadığı strateji belgesinde, ABD'nin Çin'in egemenlik iddiasında bulunduğu Tayvan'ın, "kendini savunmasına desteğini sürdüreceğine" ilişkin ifadelere yer vermesine tepki gösterdi.

Tayvan'ın, Çin'in "ayrılmaz bir parçası" olduğunu ve belgedeki Tayvan'a dair ifadelerin Çin'in iç işlerine açıkça müdahale anlamına geldiğini savunan Sözcü Ma, "Tayvan'ın geleceğine ancak Çin halkının tümünün karar verebileceği" ve "Tayvan'ın geleceğinin ve çıkarının ulusal bütünleşmede yattığı" tezlerini dile getirdi.

Ma, ABD'ye "tek Çin" ilkesine ve diplomatik ilişkilerini kuran üç Çin-ABD ortak bildirisindeki taahhütlerine bağlı kalma çağrısında bulundu.

Washington yönetimi, Hint-Pasifik stratejisine ilişkin belgede, Tayvan'ın kendisini savunmasına destek dışında ABD'nin, "bölge ülkeleriyle askeri bağlarının güçlendirerek Çin'e karşı caydırıcılığı arttıracağı" ifadesine yer verilmişti.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Joe Biden, Tayvan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin, ABD'nin Hint-Pasifik strateji belgesinde Tayvan'a yer vermesine tepki gösterdi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
08:35 Rusya - Ukrayna geriliminde bu tarih çok önemli! İşgale Çin Olimpiyatları engeli
08:34 Cip küçükbaş havyan sürüsüne daldı! 58 hayvanın ölümüne sebep oldu
08:27 100 milyonluk Sadrazam mirasının kime gideceğini mitokondri bağı çözecek!
08:26 Kafalar grubunu üyesi Atakan Özyurt evlendi! Sosyal medyada beğeni butonu çöktü
08:12 Meteoroloji paylaştı! Yer Yer sağanak yağış bekleniyor! İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu
08:10 Üç KDV indirimi daha yolda: Eğitim, sağlık ve konutta da indirim planlanıyor
08:00 Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? 15 Şubat Salı altın kuru
07:58 Burak Sergen, Sadakatsiz'den ayrılıyor! Dizinin 49. bölüm fragmanı yayınlandı
07:54 3 çocuğunun annesini ormanda infaz etti! Sonra aynı av tüfeğiyle kendine sıktı
07:53 Yarınki Kabine toplantısında gündem belli oldu! Elektrik faturaları ilk sırada yer aldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 08:50:26. #1.11#
SON DAKİKA: Çin, ABD'nin Hint-Pasifik strateji belgesinde Tayvan'a yer vermesine tepki gösterdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement