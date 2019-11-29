Son Dakika Haberleri: Çin, ABD'nin Hong Kong adımının iş birliğini baltalayacağını açıkladı
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Çin, ABD'nin Hong Kong adımının iş birliğini baltalayacağını açıkladı

6 saat önce

Çin, ABD'de Kongre'nin her iki kanadından geçen ve Başkan Donald Trump tarafından imzalanan Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası'nın uygulanmasının iki ülke arasında önemli alanlarda iş birliğini baltalayacağını bildirdi.

Çin, ABD'nin Hong Kong adımının iş birliğini baltalayacağını açıkladı, System.String[]

Çin, ABD'de Kongre'nin her iki kanadından geçen ve Başkan Donald Trump tarafından imzalanan Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası'nın uygulanmasının iki ülke arasında önemli alanlarda iş birliğini baltalayacağını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, düzenlediği basın toplantısında, Trump'ın Hong Kong'daki gösterilerde uygulanan şiddet ve insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulan Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını imzalamasına ilişkin açıklamada bulundu.

Bir gazetecinin, "Donald Trump'ın yasa tasarısını imzalaması devam eden ticaret görüşmelerini etkileyecek mi?" sorusuna verdiği yanıtta Gıng, "Gelmesi gerekenler er ya da geç gelecek." dedi.

Gıng, ABD'de Kongre'nin her iki kanadından da geçen ve Trump tarafından imzalanan Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası'nın uygulanması halinde iki ülke arasındaki iş birliğini baltalayacağını belirtti.

"Her şey Çin'le ilgili"

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin eski Baş Yöneticisi Leung Chun-ying, Yabancı Muhabirler Derneğinde (FCC) katıldığı konferansta konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yasaya ilişkin gelişmeleri başlatanların Hong Kong'un özgürlükleri, demokrasisi ve insan haklarıyla ilgilenmediğini dile getiren Leung, "Her şey Çin'le ilgili." diye konuştu.

Leung, Hong Kong yasasının bölgedeki protesto hareketlerini desteklediğini ifade ederek, bu adımın Çin'in büyümesini hedef aldığını dile getirdi.

Hong Kong Yasası

Dün, ABD Başkanı Trump, Kongre'nin her iki kanadından da geçerek masasına gelen "Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası" adlı yasa tasarısını imzaladığını duyurmuştu.

Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio tarafından sunulan ve Kongre'nin her iki kanadından da geçen tasarı, hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat vekil ve Senatörlerden büyük destek almıştı.

Tasarı, Hong Kong'daki gösterilerde uygulanan şiddet ve insan hakları ihlallerinden sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

Protestolarda şiddet dalgası

Hong Kong'da, haziranda, şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları artmıştı.

Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemleri sürdürme kararı almıştı.

Göstericiler, tasarının geri çekilmesiyle protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını içeren 5 talep öne sürüyor.

Resmi verilere göre, Hong Kong'da hazirandan bu yana yaklaşık 5 bin protestocu gözaltına alındı.

Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığından Hong Kong'un özerklik statüsünde değişim olup olmadığına ilişkin yılda en az bir kere rapor istenirken, Hong Kong ve ABD arasında özel ticaret ilişkisi kurulması çağrısında bulunuluyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:12 Kaynak: AA
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