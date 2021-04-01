Çin, ABD'nin Hong Kong eleştirilerinden "güçlü şekilde hoşnutsuzluk duyuyor" - Son Dakika

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Pekin yönetiminin Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin yüksek otonom yapısını bozduğu yönündeki eleştirilerine ilişkin "Çin tarafı, bu durumdan güçlü şekilde hoşnutsuzluk duyuyor ve buna kararlılıkla karşı çıkıyor." açıklamasını yaptı.

Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında Blinken'in, Çin hükümetinin Hong Kong'un otonom yapısını ciddi şekilde bozduğu ve ağır insan hakları ihlalleri işlediği yönündeki eleştirilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Hong Kong ile ilgili gerçekleri görmezden geldiğini, Çin'e Hong Kong ile ilgili eleştiriyle ülkesinin iç işlerine ciddi şekilde müdahale ettiğini dile getiren Hua, "Çin, bundan güçlü şekilde hoşnutsuzluk duyuyor ve buna kararlılıkla karşı çıkıyor." dedi.

ABD'nin kendi yasaları altında Hong Kong'un özel statüsünü iptal etmesi ya da iptal etmekle tehdit etmesinin bölgenin kalkınma ve refahına engel olamayacağını belirten Hua, ABD'yi, Hong Kong'a müdahale etmeyi bırakmaya çağırdı.

Blinken dün, ABD Kongresine "Hong Kong Politika Yasası" kapsamında yaptıkları yıllık bildirimle ilgili yazılı açıklamasında, Hong Kong'un yerel yasalara göre sahip olması gereken otonom yapısının Pekin tarafından ortadan kaldırıldığını ifade etmişti.

Bölgedeki insan hakları ihlallerinden Çin'in sorumlu olduğunu belirten Blinken, bu yılki raporda Kongreye, Hong Kong'un, ABD yasaları altında özel bir statü taşımadığını tasdik ettiğini bildirmişti.

Hong Kong'daki ulusal güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran 2020'de oy birliğiyle kabul edilen yeni güvenlik yasası, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalanmıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak 1 Temmuz 2020'de yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.