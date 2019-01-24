Çin: ABD'nin İade Talebi Uluslararası Yasalara Aykırı

Bazı basın kuruluşlarında yer alan haberlerde, ABD'nin 30 Ocak'a kadar Kanada'ya Huawei Şirketi'nin Mali İşler Direktörü Meng Wenzhou'yu iade talebinde bulunacağı ifade edildi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, dünkü basın toplantısında söz konusu gelişmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sözcü, "ABD'nin Kanada'ya iade talebinde bulunmasının aslında ABD'nin İran'a yapacağı yaptırımlarla ilgili olduğunu belirtmeliyim. Ancak herkesin bildiği gibi, Huawei defalarca açıklama yaparak, faaliyet gösterdiği ülkelerdeki tüm yasalara ve hukuki kurallara uyduğunu duyurdu. Özellikle şunu vurgulamak istiyorum: Çin, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi çerçevesi dışında İran'a tek taraflı yaptırım uygulamasına her zaman karşı çıkıyor. Güvenlik Konseyi çerçevesi dışında İran'a uygulanan tek taraflı yaptırımlar, uluslararası yasalara uygun değil ve ABD müttefikleri de dahil olmak üzere bütün dünya ülkelerinin tepkisini çekiyor. Kanada da bu konuda karşı tutumda hareket ediyor." şeklinde konuştu.

Hua Chunying, ABD'nin davranışlarının ne uluslararası yasalara uyduğunu ne de herhangi bir meşruiyete sahip olduğunu, bu adımın aslında yoğun politik nitelik taşıyan bir zorbalık girişimi olduğunu vurguladı.

Hua, "Herkesin net olarak gördüğü gibi, ABD tarafının asıl amacı Çin'in yüksek teknoloji şirketlerini bastırmak ve Çin'in meşru kalkınma haklarını engellemek. Uluslararası toplumun buna kararlılıkla karşı çıkması gerekir." ifadelerini kullandı.

Kanada yasalarına göre, ABD'nin Kanada'ya Huawei'nin Mali İşler Direktörü Meng Wenzhou'yu iade talebinde bulunması için geçerli olan süre 30 Ocak'ta sona eriyor.