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Çin, ABD'nin Kış Olimpiyatları için vize başvurusu yaptığını bildirdi - Son Dakika

Çin, ABD'nin Kış Olimpiyatları için vize başvurusu yaptığını bildirdi

28.12.2021 09:10
Çin, ABD'nin Kış Olimpiyatları için vize başvurusu yaptığını bildirdi

Çin, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacağını ilan eden ABD'nin, 18 kamu görevlisi için vize başvurusu yaptığını bildirdi.

Çin, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacağını ilan eden ABD'nin, 18 kamu görevlisi için vize başvurusu yaptığını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, vize başvurularının kendilerine ulaştığını; başvuruların uluslararası teamüllere, ilgili düzenlemelere ve diplomatik mütekabiliyete uygun şekilde işleme konulacağını ifade etti.

South China Morning Post gazetesi de geçen hafta yayımladığı haberde, ABD'nin "güvenlik destek operasyonlarında" görevlendirmek üzere orta ve düşük düzeydeki 18 Dışişleri Bakanlığı görevlisi için vize başvurusu yapıldığını bildirmişti.

Haberde 40 görevli için daha başvuru yapılmasının planlandığı aktarılmıştı.

ABD'nin Kış Olimpiyatları'na davet edilmediği halde resmi ve diplomatik heyet göndermeyeceğini açıklayarak "siyasi manipülasyona yönelik komedi sahnelediğini" ifade eden Sözcü Cao, "ABD'yi bir kez daha olimpiyat ruhuna uygun hareket etmeye, sporu siyasallaştırmayı bırakmaya ve Pekin Kış Olimpiyatları'nı baltalamaya yönelik yanlış söz ve eylemlerine son vermeye çağırıyoruz." dedi.

ABD, İngiltere ve Avustralya, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamaları ve insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin'deki 2022 Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacağını açıklamış; Japonya da hükümeti temsilen kabine delegasyonu ve üyesi göndermeyeceğini bildirmişti.

Pekin Kış Olimpiyatları, 4-20 Şubat 2022'de Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin, ABD'nin Kış Olimpiyatları için vize başvurusu yaptığını bildirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin, ABD'nin Kış Olimpiyatları için vize başvurusu yaptığını bildirdi - Son Dakika
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