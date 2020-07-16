Çin: ABD'nin Komünist Parti üyelerine seyahat yasağı planladığı iddiası doğruysa içler acısı - Son Dakika

Çin: ABD'nin Komünist Parti üyelerine seyahat yasağı planladığı iddiası doğruysa içler acısı

Çin, Trump yönetiminin Çin Komünist Partisi üyelerine seyahat yasağı getirmeyi planladığı iddiası için "içler acısı" yorumunu yaptı.

Çin, Trump yönetiminin Çin Komünist Partisi üyelerine seyahat yasağı getirmeyi planladığı iddiası için "içler acısı" yorumunu yaptı.

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BBC'nin haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, New York Times gazetesinin konuyla ilgili haberine ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"ABD'de bazılarının Çin'e baskı ve zorbalık yaptığını biliyoruz. Bağımsız egemen bir devlet olarak Çin, zorbaca uygulamalara karşılık vermek, 'hayır' demek zorundadır. Eğer bu (haber) doğruysa tek kelimeyle içler acısı olduğu kanısındayım."

New York Times gazetesinin haberinde, Trump yönetiminin, ABD ile Çin arasında gerilimin arttığı dönemde Çin Komünist Partisi üyelerine seyahat yasağı uygulamayı gözden geçirdiği iddia edilmişti.

ABD ile Çin arasındaki gerilim, son dönemde Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası ve Washington tarafından güvenlik tehdidi olarak görülen Çinli telekom devi Huawei nedeniyle artmıştı.

ABD yönetimi, Çin yönetiminin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerine "materyal sağladığını" ileri sürdüğü Çinli teknoloji firması Huawei'nin bazı çalışanlarına vize kısıtlaması getirmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 16:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin: ABD'nin Komünist Parti üyelerine seyahat yasağı planladığı iddiası doğruysa içler acısı - Son Dakika
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