Çin : ABD'nin manipülasyon savları asılsız
1 saat önce
Çin Yabancı Döviz Kuru Yönetimi Sözcüsü Wang Chunying, ABD'nin Çin'in döviz kurunu manipüle ettiği savlarını yalanladı ve bu savların bir temeli olmadığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:09 Kaynak: DHA
– Çin Yabancı Döviz Kuru Yönetimi Sözcüsü Wang Chunying, ABD'nin Çin'in döviz kurunu manipüle ettiği savlarını yalanladı ve bu savların bir temeli olmadığını söyledi.
Wang, yenin manipüle edilmediğini ve istikrarlı politikalar doğrultusunda hareket ettiğini söyledi.
Daha önce ABD, Çin'i para birimini manipüle etmekle suçlamıi, Beyaz Saray Ekonomi
Danışmanı Larry Kudrow'da ABD'nin hareketlerinin G20 ülkeleri ve Dünya Ticaet Örgütü ile aynı doğrultuda olduğunu söylemişti.
- İstanbul
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