Son Dakika Haberleri: Çin : ABD'nin manipülasyon savları asılsız
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Çin : ABD'nin manipülasyon savları asılsız

1 saat önce

Çin Yabancı Döviz Kuru Yönetimi Sözcüsü Wang Chunying, ABD'nin Çin'in döviz kurunu manipüle ettiği savlarını yalanladı ve bu savların bir temeli olmadığını söyledi.

Çin : ABD'nin manipülasyon savları asılsız, System.String[]
– Çin Yabancı Döviz Kuru Yönetimi Sözcüsü Wang Chunying, ABD'nin Çin'in döviz kurunu manipüle ettiği savlarını yalanladı ve bu savların bir temeli olmadığını söyledi.
Wang, yenin manipüle edilmediğini ve istikrarlı politikalar doğrultusunda hareket ettiğini söyledi.
Daha önce ABD, Çin'i para birimini manipüle etmekle suçlamıi, Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudrow'da ABD'nin hareketlerinin G20 ülkeleri ve Dünya Ticaet Örgütü ile aynı doğrultuda olduğunu söylemişti.


- İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:09 Kaynak: DHA
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