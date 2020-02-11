Çin, ABD'nin siber hırsızlık suçlamasını reddetti - Son Dakika
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Çin, ABD'nin siber hırsızlık suçlamasını reddetti

6 saat önce

Çin, ABD'nin tüketici kredi derecelendirme kuruluşu Equifax'ın hacklenmesi ve 150 milyon müşterisinin bilgilerinin çalınmasıyla ilgili 4 Çinli askere yönelttiği suçlamaları reddetti.

Çin, ABD'nin siber hırsızlık suçlamasını reddetti, System.String[]

Çin, ABD'nin tüketici kredi derecelendirme kuruluşu Equifax'ın hacklenmesi ve 150 milyon müşterisinin bilgilerinin çalınmasıyla ilgili 4 Çinli askere yönelttiği suçlamaları reddetti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, yaptığı açıklamada, "siber saldırılarının her türüne karşı olduklarını" ve "hiçbir kurumun ticari sırlarının çalınması suçuna iştirak etmeyeceğini" belirtti.

ABD'nin geçmişte yabancı devletleri, şirketleri ve bireyleri ayrım gözetmeden hedef alan büyük ölçekli ve organize siber hırsızlık faaliyetleri yürüttüğüne dair kanıtlar olduğunu savunan Gıng, "Çin de bunun kurbanlarında biridir." dedi.

ABD Adalet Bakanlığı, dün Equifax'ın 2017'de hacklenmesiyle ilgili Çin Halk Kurtuluş Ordusu mensubu askerler Vu Cıyong, Vang Çien, Şü Kı ve Liu Lı'yı suçlamıştı.

Askerler ABD vatandaşlarının sosyal güvenlik ve sürücü belgesi numaralarının da çalınması dahil toplam dokuz suçla itham ediliyor.

Equifax sızıntısı

ABD'nin üç büyük tüketici kredi derecelendirme şirketinden biri olan Equifax, Eylül 2017'de, mayıs-temmuz döneminde yaşanan siber saldırıda yaklaşık 150 milyon kullanıcısının verilerinin dışarı sızdırıldığını duyurmuştu.

Ülke nüfusunun yaklaşık yarısını etkileyen ABD tarihinin en büyük siber saldırısında, dışarıya sızan bilgiler arasında müşterilerin isimleri, sosyal güvenlik ve sürücü belgelerinin numaraları ile doğum tarihleri bulunduğu kaydedilmişti.

ABD Federal Ticaret Komisyonu, geçen yıl temmuzda, Equifax'ı, veri güvenliğini sağlayamadığı gerekçesiyle 700 milyon dolar para cezasına mahkum etmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Equifax, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:46 Kaynak: AA
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