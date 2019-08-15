Son Dakika Haberleri: Çin, ABD'nin son gümrük vergisi adımına karşı önlem alıyor
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Çin, ABD'nin son gümrük vergisi adımına karşı önlem alıyor

56 dakika önce

Çin, ABD’nin son gümrük vergisi artışına karşı önlemler alacak. Çin Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD’nin uygulamak isteği gümrük vergilerinin, “iki ülke liderinin son yaptığı görüşmede vardığı uzlaşmayı ihlal anlamına geldiği” bildirildi.

Çin, ABD'nin son gümrük vergisi adımına karşı önlem alıyor, System.String[]
Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) getirdiği son gümrük vergilerine karşı önlemler alacağı uyarısında bulundu

Çin Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin uygulamak isteği gümrük vergilerinin, "iki ülke liderinin son yaptığı görüşmede vardığı uzlaşmayı ihlal anlamına geldiği" belirtildi ve Pekin'in bu vergilere karşılık vermek zorunda kalacağı bildirildi.
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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Pekin, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:33 
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