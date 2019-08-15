Çin, ABD'nin son gümrük vergisi adımına karşı önlem alıyor
56 dakika önce
Çin, ABD’nin son gümrük vergisi artışına karşı önlemler alacak. Çin Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD’nin uygulamak isteği gümrük vergilerinin, “iki ülke liderinin son yaptığı görüşmede vardığı uzlaşmayı ihlal anlamına geldiği” bildirildi.
Çin, Amerika Birleşik Devletleri
'nin (ABD) getirdiği son gümrük vergilerine karşı önlemler alacağı uyarısında bulundu
Çin Maliye Bakanlığı
'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin uygulamak isteği gümrük vergilerinin, "iki ülke liderinin son yaptığı görüşmede vardığı uzlaşmayı ihlal anlamına geldiği" belirtildi ve Pekin
'in bu vergilere karşılık vermek zorunda kalacağı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:33
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