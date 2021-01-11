Çin, ABD'nin Tayvan ile diplomatik ilişkilere getirilen kısıtlamayı kaldırma kararına tepki gösterdi - Son Dakika

Çin, ABD'nin Tayvan ile diplomatik ilişkilere getirilen kısıtlamayı kaldırma kararına tepki gösterdi

11.01.2021 15:41
Çin, ABD'nin Tayvan ile diplomatik ilişkilere getirilen kısıtlamayı kaldırma kararına tepki gösterdi, System.String[]

Çin, ABD'nin Amerikalı ve Tayvanlı yetkililer arasındaki görüşmelere getirilen kısıtlamaları kaldırma kararına sert tepki gösterdi.

Çin, ABD'nin Amerikalı ve Tayvanlı yetkililer arasındaki görüşmelere getirilen kısıtlamaları kaldırma kararına sert tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, CGTN kanalına yaptığı açıklamada, Tayvan sorununun Çin-ABD ilişkilerinin esasını oluşturduğunu ve Çin'in Tayvan ile yeniden birleşmesi sürecini engelleyecek herhangi bir girişimin başarılı olmayacağını belirtti.

Öte yandan Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Vu, kısıtlama kararının kaldırılmasını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin Tayvan'la ilişkilerindeki tüm kısıtlamaları kaldırdıklarını duyurmuştu.

Tayvan'ın dinamik ve müttefik bir ülke olduğunu ancak bugüne kadar ABD-Çin ilişkilerini dengeleyebilmek amacıyla kendi kendilerine bazı sınırlandırmalar getirdiklerini belirten Pompeo, "Bugün kendi kendimize getirdiğimiz tüm kısıtlamaları kaldırıyorum." ifadesini kullanmıştı.

Pompeo, ABD'nin dünyanın birçok yerinde "resmi olmayan" müttefiklerle ilişkilerini sürdürdüğünü ve Tayvan'ın artık bir istisna sayılmayacağını, ayrıca ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft'ın kısa süre içerisinde Tayvan'ı ziyaret edeceğini açıklamıştı.

Çin devlet medyası, ABD'nin Tayvan'la ilişkilerindeki tüm kısıtlamaları kaldırdıklarını açıklayan Pompeo'yu hedef almıştı.

Çin resmi haber ajansı Xinhua'daki haberde, kısıtlamaların kaldırılmasının, Pompeo'nun, "sadece haksız çatışmaları körüklemekle ilgilendiğini ve dünya barışıyla hiçbir ilgisi olmadığını" kanıtladığı iddia edilmişti.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zıdong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintang) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971 yılına kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Tayvan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin, ABD'nin Tayvan ile diplomatik ilişkilere getirilen kısıtlamayı kaldırma kararına tepki gösterdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Altının kilogramı 441 bin 500 liraya geriledi Son Dakika: KVKK, WhatsApp'ın zorunlu güncelleme kararını yarınki toplantıda ele alacak Vatikan'ı karıştıran iddia! Papa Francis'in tutuklandığı öne sürüldü Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açtı Meteoroloji uyardı! Cuma ve cumartesi günü İstanbul'da kar yağışı bekleniyor Haller'i Ajax'a satan West Ham, Beşiktaş'tan Aboubakar'ı istiyor Son Dakika! Uyuşturucu kullanmak ve alenen özendirmek suçundan gözaltına alınan Ümitcan Uygun tutuklandı Son Dakika: Rekabet Kurulu Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlattı
Galatasaray, Onyekuru için Monaco ile anlaşmaya vardı Galatasaray, Onyekuru için Monaco ile anlaşmaya vardı         
16:52
Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan İstanbul uyarısı: Perşembe günü kar bekleniyor Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan İstanbul uyarısı: Perşembe günü kar bekleniyor         
16:38
Minibüsün altında kalan 6 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi Minibüsün altında kalan 6 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi         
16:19
Arto'dan Özdemir Erdoğan'a şaşkına çeviren soru: Geçimsiz olduğunuz için mi eşiniz ve çocuğunuz Amerika'ya kaçtı Arto'dan Özdemir Erdoğan'a şaşkına çeviren soru: Geçimsiz olduğunuz için mi eşiniz ve çocuğunuz Amerika'ya kaçtı         
15:39
'Uyuşturucu kullanmak ve alenen özendirmek' suçundan tutuklanan Ümitcan Uygun'un yakınları muhabirlere saldırdı 'Uyuşturucu kullanmak ve alenen özendirmek' suçundan tutuklanan Ümitcan Uygun'un yakınları muhabirlere saldırdı         
15:29
Fenerbahçe, aradığı golü buldu! Yıldız futbolcu nefis bir golle takımını öne geçirdi Fenerbahçe, aradığı golü buldu! Yıldız futbolcu nefis bir golle takımını öne geçirdi         
15:06
Nagehan Alçı'nın Nagehan Alçı'nın "Öğretmenler rahata alıştı" sözlerine tepkiler çığ gibi: Böyle bir ifade kabul edilemez         
14:48
Aleyna'yı öldüren eski sevgilisi, binaya kurye olduğunu söyleyerek girmiş Aleyna'yı öldüren eski sevgilisi, binaya kurye olduğunu söyleyerek girmiş         
14:31
İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in küçük kızı: Babam hiç gelmeyecek değil mi? Yaşasın, artık dayak yemeyeceğiz İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in küçük kızı: Babam hiç gelmeyecek değil mi? Yaşasın, artık dayak yemeyeceğiz         
13:06
Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan "Sağlıkçılar varken neden sen oldun" tepkilerine cevap         
12:38
Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı! Yurt dışına kaçarken yakayı ele verdi Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı! Yurt dışına kaçarken yakayı ele verdi         
12:30
Altıncı kattan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi Altıncı kattan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi         
12:25
İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı 15 Ocak'tan itibaren toplu taşıma kullanamayacak İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı 15 Ocak'tan itibaren toplu taşıma kullanamayacak         
12:16
2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor 2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor         
11:59
Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi         
10:32
"Eşimi vurdum" diyerek polisi aradı, eve gelen ekipleri vurulduğu iddia edilen kadın karşıladı         
09:56
Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı         
22:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2021 17:04:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin, ABD'nin Tayvan ile diplomatik ilişkilere getirilen kısıtlamayı kaldırma kararına tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei