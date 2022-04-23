Çin, ABD'nin Ukrayna Mesesi ile İlgili Kendisine Yönelik Açıklamalarını Reddetti - Son Dakika

BEİJİNG, 23 Nisan (Xinhua) -- ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın Cuma günü yaptığı, Çin'in Ukrayna'daki durumdan doğru dersleri alması gerektiği ve ABD'yi müttefiklerinden ayıramayacağı şeklindeki açıklamaları, Çin tarafından reddedildi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian konuyla ilgili basın toplantısında, "Çin'in Ukrayna konusundaki tutumu; dürüst, adil, nesnel ve kusursuz. Tam tersine ilgili konularda zayıf bir sicile sahip olan ABD tarafıdır" ifadelerini kullandı.

Zhao, "ABD tarafına aynaya bakmasını ve başkalarına işaret etmeden önce kendi ilişkilerini düzgün bir şekilde idare etmesini tavsiye ediyoruz" dedi. Sözcü, Wendy Sherman tarafından yapılan açıklamaların tamamen klişe ve Çin'i kötülemek ve karalamak amaçlı eski bir numara olduğunu söyledi. Zhao, olguların, Çin'in dünya barışının mimarı, küresel kalkınmaya katkıda bulunan ve uluslararası düzenin savunucusu bir ülke olduğunu kanıtladığını söyledi.