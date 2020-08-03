Çin, ABD'nin ülkedeki Çinli öğrencileri izlediğini iddia etti - Son Dakika

Çin, ABD'nin ülkedeki Çinli öğrenci ve araştırmacıları izlediğini iddia etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, yaptığı açıklamada, ABD'nin ülkedeki Çinli öğrenci ve araştırmacıları "izlediğini, taciz ettiğini ve kasıtlı olarak gözaltına aldığını" söyledi.

Wang, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Çinli iki yetkiliye, etnik ve dini azınlıklara karşı yaptıkları sözde insan hakkı ihlalleri nedeniyle yaptırım uygulanmasını da eleştirdi.

Çin'in, ABD'de gözaltına alınan Juan Tang'in ABD'den kaçmasına yardım etme niyeti olmadığını belirten Wang, ABD'ye bu konunun kanunlara uygun olarak ele alınması ve meşru hak ile çıkarların sağlanması çağrısında bulunduklarını vurguladı.

Wang, "ABD bazen ideolojik ön yargılarla Çinli öğrencileri ve araştırmacıları izlemeyi sürdürüyor, taciz ediyor ve kasıtlı olarak gözaltına alıyor. ABD'nin faaliyetleri, Çin vatandaşlarının meşru hak ve çıkarlarını ciddi biçimde ihlal ediyor ve kültürel ile kişisel takası alt üst ediyor." ifadesini kullandı.

Sözcü Wang, Çin'in şiddet, terörizm ve ayrımcılığa karşı hareket ettiğini savundu.