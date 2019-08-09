Son Dakika Haberleri: Çin: "ABD'nin Venezuela'nın iç işlerine karışması zorbalık"
Son Dakika Güncel Haber

Çin: "ABD'nin Venezuela'nın iç işlerine karışması zorbalık"

37 dakika önce

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, ABD'nin Venezuela'ya uyguladığı ağır yaptırımlar karşısında "ABD'nin Venezuela'nın iç işlerine karışması zorbalık" dedi.

Çin:
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, ABD'nin Venezuela'ya uyguladığı ağır yaptırımlar karşısında "ABD'nin Venezuela'nın iç işlerine karışması zorbalık" dedi. ABD, Venezuela Devlet Başkanı Maduro üzerindeki baskıyı arttırmak amacıyla hükümetin ABD'deki varlıklarını dondurmuştu. Bunun üzerine ABD'yi zorba davranışlarını durdurmaya çağıran Çin Dışişleri Bakanlığı, "ABD'nin söylediği ve yaptığı şey, Venezuela'nın iç meselelerine müdahale. Uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normları ciddi şekilde ihlal ediyor" şeklinde açıklama yaptı. Sözcü Chunying, "Bir ülkeyi hangi partinin yönettiği iç meseledir ve buna halkının karar vermesi gerektiğini belirtmeliyiz" dedi. Chunying, yaptırımların Venezuela sorununun çözümüne asla yardımcı olmayacağını, aksine durumun kontrolden çıkacağını belirtti. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, 6 Ağustos'ta Lima'da yaptığı açıklamada yabancılar dahil olmak üzere Amerikalı yetkililerin Maduro hükümetini destekleyen herkese yaptırım uygulayabileceğini açıklamıştı. Chunying, buna karşılık ABD'yi tarihten ders çıkarmaya çağırdı. Ayrıca Çin-Venezuela ilişkilerinin devam edeceğini aktardı.
(İHA)
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Venezuela, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2 yaşındaki bebek araçta aşırı sıcaktan hayatını kaybetti
Kırık rögar kapağına basan küçük çocuk, kanalizasyona düştü ABD Dışişleri, "Müşterek Harekat Merkezi" mutabakatından memnun olduklarını açıkladı Altın fiyatları uçuşa geçti! İşte güncel rakamlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 13:13:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin: "ABD'nin Venezuela'nın iç işlerine karışması zorbalık"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]