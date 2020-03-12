Çin, ABD ordusunu "Kovid-19'u Vuhan'a getirmekle" itham etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin, ABD ordusunu 'Kovid-19'u Vuhan'a getirmekle' itham etti - Son Dakika

Çin, ABD ordusunu "Kovid-19'u Vuhan'a getirmekle" itham etti

6 saat önce

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, ABD ordusunu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının patlak verdiği Vuhan kentine getirmekle itham ederek, "ABD, bize bir açıklama borçludur.

Çin, ABD ordusunu

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, ABD ordusunu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının patlak verdiği Vuhan kentine getirmekle itham ederek, "ABD, bize bir açıklama borçludur." dedi.

Sözcü Cao, Twitter'daki hesabından, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield'in görüntülerine yer verilen bir video paylaşarak, Redfield'in daha önce gripten ölen bazı ABD vatandaşlarında Kovid-19 saptandığı sözlerini aktardı.

Cao, CDC'nin bu açıklamayla yakalandığını ima ederek, ilk hastanın ABD'de ne zaman ortaya çıktığını, salgının kaç kişiye bulaştığını ve hangi hastanelerin kullanıldığını sordu.

Sözcü Cao, "(Kovid-19) salgını Vuhan'a getiren ABD ordusu olabilir. Şeffaf olun. Verilerinizi halka açıklayın. ABD bize bir açıklama borçlu" ifadesini kullandı.

Çin ve ABD arasında "virüsün kaynağı" tartışmaları

Çin'de önde gelen epidemiyologlardan Cong Nanşan, virüsün ilk Çin'de ortaya çıkmasının, kaynağın Çin'de bulunduğu anlamına gelmediğini savunmuş, bu konuda soruşturma yapılarak kaynağın araştırılması gerektiğini söylemişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD yetkililerinin Kovid-19 hakkında "Çin virüsü" veya "Vuhan virüsü" söylemlerine tepki göstererek, kaynağın Çin olmayabileceğini savunmuştu.

Kovid-19, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde aralık 2019'da ortaya çıkmış, kısa sürede ülkede ve yurt dışına yayılmıştı.

Dünya genelinde birçok ülkede hızla artan Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayısı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un "pandemi" olarak nitelendirilebileceğini değerlendirdiklerini açıklamıştı.

Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan yazılı açıklamada, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 172'ye çıktığı, saptanan Kovid-19 vakasının 80 bini aştığı kaydedilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:26 Kaynak: AA
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