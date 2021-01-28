Çin, ABD ordusuyla "yeni bir tarihi başlangıç noktasında" olduklarını açıkladı - Son Dakika

Çin, ABD ordusuyla "yeni bir tarihi başlangıç noktasında" olduklarını açıkladı

28.01.2021 14:23
Çin, ABD ordusuyla

Çin, ABD ile Çin orduları arasındaki ilişkilerin "yeni bir tarihi başlangıç noktasında" olduğunu açıkladı.

Çin, ABD ile Çin orduları arasındaki ilişkilerin "yeni bir tarihi başlangıç noktasında" olduğunu açıkladı.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Vu Çien, gazetecilere verdiği aylık brifingte, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump döneminde iki ülkenin orduları arasındaki ilişkilerin "birçok risk ve zorlukla" karşı karşıya olduğunu, ancak şimdi ilişkileri yeniden konumlandırma fırsatının bulunduğunu söyledi.

Vu, tarafların, salı ve çarşamba günleri geçmişte Asya'daki çatışmalarda kaybolanların ve Amerikalı savaş tutsaklarının izinin sürülmesi konusunda telekonferans yoluyla görüştüğünü belirterek "kaygı duyulan meseleler ve iki ordu arasında iş birliği konusunda derin görüş alışverişinde bulunduğunu, Çin'in insani alanda ABD'nin endişelerine verdiği önemin aksettirildiğini" kaydetti.

İki ülke ordularının iş birliğine ve çatışmalardan kaçınmaya odaklanması gerektiğini vurgulayan Vu, "Şu anda Çin-ABD ordularının ilişkileri yeni bir tarihi başlangıç noktasında." yorumunu yaptı.

Vu, ABD'nin de ordular arası ilişkilerde, iletişimi güçlendirme, riskleri kontrol etme, krizlerden kaçınma ve ilişkilerin ileri taşınmasında Çin'in endişelerini layıkıyla ele almasını temenni ettiklerini sözlerine ekledi.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü'nün açıklamasının, Çinli liderlerin ABD ile ilişkilerde taze bir başlangıç ümit ettiklerine işaret ettiği belirtiliyor.

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Filipinli mevkidaşı Teodoro Locsin ile yaptığı telefon görüşmesinde Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki hak iddialarını reddettiklerinin altını çizmiş ve Pekin yönetiminin baskısı karşısında Güneydoğu Asyalı ülkelerle dayanışma içinde olacaklarını bildirmişti.

Güney Çin Denizi Anlaşmazlığı

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Albay, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin, ABD ordusuyla 'yeni bir tarihi başlangıç noktasında' olduklarını açıkladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Göksel Gümüşdağ "İrfan Can'a teklif yaptılar" dedi, Marsilya yalanladı Öldürüp çuvalla ormana attığı sevgilisini Müge Anlı'nın programında böyle aramış: Hep el üzerinde tuttum 40 saniye süren hortum, araba ve kameriyeyi de peşine takıp ortalığı savaş alanına çevirdi AK Partili Ünal: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu yüzde 52'nin altına, AK Partinin oyu ise yüzde 40'ın altına düşmedi Galatasaray, Diagne'yi satın alma opsiyonuyla West Bromwich'e kiraladı Bankamatik kuyruğunda fenalaşan adam hayatını kaybetti! Yere yığıldığı anlar kameraya yansıdı Türkiye'nin en büyük çetesi "Büyü Bozan" operasyonuyla çökertildi! Polis 6 ay boyunca balıkçı kılığında takip etti Sadakatsiz'de Mert karakterini canlandıran Eren Vurdem diziye veda etti
Sabah gazetesinin Ankara temsilcisinin sorusu Merkez Bankası Başkanı'nı kızdırdı Sabah gazetesinin Ankara temsilcisinin sorusu Merkez Bankası Başkanı'nı kızdırdı         
14:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bindiği otobüsün önüne geçen vatandaşlar, Sıddık Erikli isimli kişiyi şikayet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bindiği otobüsün önüne geçen vatandaşlar, Sıddık Erikli isimli kişiyi şikayet etti         
14:33
Zamalek'ten resmi açıklama geldi! Mostafa Mohamed için Galatasaray'la anlaşıldı Zamalek'ten resmi açıklama geldi! Mostafa Mohamed için Galatasaray'la anlaşıldı         
13:55
TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi         
13:39
KKTC'de yakalanan FETÖ'nün firari mahrem imamı Ahmet Yiğit, Türkiye'ye getirildi KKTC'de yakalanan FETÖ'nün firari mahrem imamı Ahmet Yiğit, Türkiye'ye getirildi         
13:27
Anne ve babasını siyanürlü şerbet içirip öldüren gence 2 kez müebbet ve 10 yıl 10 ay hapis Anne ve babasını siyanürlü şerbet içirip öldüren gence 2 kez müebbet ve 10 yıl 10 ay hapis         
12:48
Pamela Anderson, beşinci evliliğini inşaat ustası sevgilisi ile yaptı Pamela Anderson, beşinci evliliğini inşaat ustası sevgilisi ile yaptı         
11:38
Sivaslı işadamı memleketine Türkiye'nin en büyük meyve bahçesini kuruyor Sivaslı işadamı memleketine Türkiye'nin en büyük meyve bahçesini kuruyor         
11:06
Dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 652, yoksulluk sınırı 8 bin 638 lira oldu Dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 652, yoksulluk sınırı 8 bin 638 lira oldu         
10:51
Tatlıses'in meşhur ettiği oryantal Didem, yıllar sonra yeniden İbo Show'da boy gösterecek Tatlıses'in meşhur ettiği oryantal Didem, yıllar sonra yeniden İbo Show'da boy gösterecek         
09:41
Genç çiftin öldürülerek toprağa gömüldüğü köyde jandarma nöbet tutuyor Genç çiftin öldürülerek toprağa gömüldüğü köyde jandarma nöbet tutuyor         
09:37
Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu         
09:29
Üniversite öğrencisi pandemiyi fırsata çevirdi, kaz çiftliği kurdu Üniversite öğrencisi pandemiyi fırsata çevirdi, kaz çiftliği kurdu         
09:16
Çobanı evlilik vaadiyle dolandıran ve canlı yayında gözaltına alınan fettan gelin tutuklandı Çobanı evlilik vaadiyle dolandıran ve canlı yayında gözaltına alınan fettan gelin tutuklandı         
09:02
Sokakta donmak üzere olan evsiz kadını polis kurtardı Sokakta donmak üzere olan evsiz kadını polis kurtardı         
08:57
Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendini öldürdü Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendini öldürdü         
21:58
Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti         
19:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2021 14:53:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin, ABD ordusuyla "yeni bir tarihi başlangıç noktasında" olduklarını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei