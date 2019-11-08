Son Dakika Haberleri: Çin, ABD-Rusya silahsızlanma müzakerelerine katılmayacak
Son Dakika Güncel Çin, ABD-Rusya silahsızlanma müzakerelerine katılmayacak

Çin, ABD-Rusya silahsızlanma müzakerelerine katılmayacak

6 saat önce

Çin Dışişleri Bakanlığı Silah Kontrolü Departmanı Genel Direktörü Fu Cong, Çin'in nükleer silah cephanesini azaltmaya hazır olduğunu belirterek, "Ancak ABD ve Rusya arasındaki silahsızlanma müzakerelerine katılmayı düşünmüyoruz.

Çin, ABD-Rusya silahsızlanma müzakerelerine katılmayacak, System.String[]

Çin Dışişleri Bakanlığı Silah Kontrolü Departmanı Genel Direktörü Fu Cong, Çin'in nükleer silah cephanesini azaltmaya hazır olduğunu belirterek, "Ancak ABD ve Rusya arasındaki silahsızlanma müzakerelerine katılmayı düşünmüyoruz." dedi.

Fu, başkent Moskova'da düzenlenen Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi konferansında yaptığı konuşmada, Rusya ve ABD arasındaki silahsızlanma müzakerelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya ve ABD'nin sahip olduğu nükleer silahları azaltmalarının son derece önemli olduğunu vurgulayan Fu, "Çünkü bu cephaneler devasa boyutta. Nükleer silahlara sahip olan diğer ülkelerden çok daha fazlalar. Bu nedenle ABD ve Rusya'nın silahsızlanmaya yönelik görüşmelerinin devam etmesi çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

Çin'in de bu konuda üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ifade eden Fu, "Çin de nükleer silah cephanesini azaltmaya hazır. Eğer diğer ülkeler cephanelerini Çin'in sahip olduğu seviyeye düşürürlerse biz de sürece katılmaya hazırız. Ancak ABD ve Rusya arasındaki silahsızlanma müzakerelerine katılmayı düşünmüyoruz." dedi.

ABD'nin, Rusya ile yürüttüğü silahsızlanma müzakerelerine Çin'i de katmaya yönelik girişimlerini doğru bulmadıklarını anlatan Fu, "Bu tür girişimler ana hedeften uzaklaştırır. ABD sadece önemli bir uluslararası anlaşmadan çıkmak için bahane üretiyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ile Rusya arasında 2010'da imzalanan Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması (START-3), iki ülke arasındaki silahları sınırlandırmaya yönelik devam eden tek anlaşma özelliği taşıyor. İki ülke son olarak Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) karşılıklı olarak çekildiklerini duyurmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:52 Kaynak: AA
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