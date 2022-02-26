Çin, ABD savaş gemisinin Tayvan Boğazı'ndan geçişini kınadı - Son Dakika
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Çin, ABD savaş gemisinin Tayvan Boğazı'ndan geçişini kınadı

26.02.2022 17:04
Çin, ABD savaş gemisinin Tayvan Boğazı'ndan geçişini kınadı

Çin, ABD'nin güdümlü füze taşıyan bir muhribinin Tayvan Boğazı'ndan geçmesini kınadığını bildirdi.

Çin, ABD'nin güdümlü füze taşıyan bir muhribinin Tayvan Boğazı'ndan geçmesini kınadığını bildirdi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Doğu Cephesi Komutanlığı Sözcüsü Albay Şi Yi, yaptığı açıklamada, "ABD'nin Tayvan'ın bağımsızlığını destekleme girişimlerinin ikiyüzlü ve boş çabalar olduğunu" ifade etti.

Şi, ulusal egemenliği, güvenliği, bölgesel barışı ve istikrarı kararlılıkla güvence altına almak için teyakkuzda olduklarını vurguladı.

ABD Donanması 7. Filo Sözcüsü Nicholas Lingo, yaptığı açıklamada, Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze muhribi USS Ralph Johnson'ın, Tayvan Boğazı'ndaki uluslararası sularda "rutin geçiş faaliyeti yürüttüğünü" bildirmişti.

Açıklamada, "ABD silahlı kuvvetleri, uluslararası hukukun izin verdiği her yerde uçmayı, yelken açmayı ve operasyon yapmayı sürdürecektir." ifadelerine yer verilmişti.

Tayvan Adası ve Tayvan Boğazı'nı kendi egemenlik alanı gören Çin, ABD'nin bölgedeki askeri varlığına karşı çıkıyor. ABD donanmasının bölgedeki seyir ve keşif faaliyetleri iki ülke arasında gerilimlere sebep oluyor.

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Kaynak: AA

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