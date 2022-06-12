Çin, ABD Savunma Bakanı'nın Güney Çin Denizi ve Taiwan Hakkındaki İddialarını Şiddetle Reddetti - Son Dakika
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Çin, ABD Savunma Bakanı'nın Güney Çin Denizi ve Taiwan Hakkındaki İddialarını Şiddetle Reddetti

12.06.2022 16:07
Çin, ABD Savunma Bakanı'nın Güney Çin Denizi ve Taiwan Hakkındaki İddialarını Şiddetle Reddetti

SİNGAPUR, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in devam eden 19. Shangri-La Diyaloğu'nda Cumartesi günü Güney Çin Denizi ve Taiwan'a ilişkin yaptığı açıklamaları, mesnetsiz beyanlar ve asılsız suçlamalar olarak nitelendirerek şiddetle karşı çıktı.

SİNGAPUR, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in devam eden 19. Shangri-La Diyaloğu'nda Cumartesi günü Güney Çin Denizi ve Taiwan'a ilişkin yaptığı açıklamaları, mesnetsiz beyanlar ve asılsız suçlamalar olarak nitelendirerek şiddetle karşı çıktı. Çin Merkezi Askeri Komisyonu Müşterek Kurmay Departmanı Başkan Yardımcısı Korgeneral Zhang Zhenzhon bir basın toplantısında, Austin'in, Çin'in Güney Çin Denizi hava sahasındaki diğer ülkelerin uçaklarını "profesyonelce olmayan biçimde ve sık sık engelleme" suçlamasının gerçekle uyuşmadığını söyledi.

Zhang, "Bu olayın meydana geldiği yerin veya hava sahasının Amerika'nın müttefiklerinin hava sahası değil, Çin'in Xisha ve Nansha adaları yakınındaki hava sahası olduğunu belirtmeliyiz. Ayrıca Çin, egemenliğini ve güvenlik çıkarlarını korumak için gerekli karşı tedbirleri almak zorundadır. Başvurduğumuz karşı tedbirler profesyonel ve güvenli bir şekilde yürütülmektedir" dedi. Zhang, Güney Çin Denizi'nin silahlandırılması başlığının, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki adaları ve mercan adalarına komşu sularına ve hava sahasına izinsiz girmek için sık sık savaş gemileri ve uçaklar göndermesinin yanı sıra bölgede sık sık yakın keşif ve hedefli askeri tatbikatlar yürüten ABD'ye daha uygun olduğunu söyledi. Zhang, "Kendi topraklarımıza gerekli savunma tesislerini kurduk. Bunu yapmak egemen bir ülkenin doğal hakkıdır. Ayrıca diğer tarafların kışkırtıcı eylemlerine karşı gerekli bir yanıttır. Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Çin Denizi'nin silahlandırılmasının ardındaki en büyük itici güç olduğunu söylemek daha doğru olacaktır" dedi.

Zhang, Amerika Birleşik Devletleri sorunlar yaratana dek Güney Çin Denizi'nde hiçbir sorun olmadığını da vurguladıAustin'in Taiwan hakkındaki açıklamalarını Çin'in iç işlerine karışmak olarak niteleyen Zhang, Washington'u "Taiwan kartını" oynamaktan vazgeçmeye çağırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin, yetkilileri Taiwan'ı ziyarete göndererek, Taiwan'ın "öz savunma" kapasitesine destek verdiğini ileri sürerek, "ABD-Taiwan" ilişkileri ve silah satışlarına ilişkin sözde bilgi notunda değişiklikler yaparak ayrılıkçı güçlere "Taiwan'ın bağımsızlığına" ilişkin yanlış sinyaller verdiğini ve Taiwan Boğazı'nda gerilimi tırmandırdığını söyleyen Zhang, bunun "son derece tehlikeli" olduğunu kaydetti. Zhang, "Taiwan meselesi Çin, ABD ilişkilerini en kolay biçimde çatışmaya götürecek meselelerden biridir. Taiwan meselesinin yanlış ele alınmasının ikili ilişkiler üzerinde yıkıcı bir etkisi olacaktır. Çin Halk Kurtuluş Ordusu ulusal egemenliği, güvenliği ve toprak bütünlüğünü ne pahasına olursa olsun korumaya hazırdır" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin sözde "Hint-Pasifik stratejisi" hakkında da görüşlerini dile getiren Zhang, bunun bölünmeye yol açan, çatışmayı kışkırtan ve Asya-Pasifik bölgesinde barışı baltalayan bir strateji olduğunu söyledi. Zhang, "ABD Hint-Pasifik stratejisi, bölge ülkelerinin tarihsel eğilimlerine ve hakim iradesine aykırı bir stratejidir. Yalnızca ABD'nin kendi çıkarlarına hizmet etmektedir ve bu nedenle başarısızlığa mahkumdur" dedi. Zhang, Amerika Birleşik Devletleri'nin sıklıkla kurallara dayalı bir uluslararası düzenden bahsettiğini, ancak aslında uluslararası kural ve normları oyuncak olarak gördüğünü söyledi. Zhang, anlaşmalardan kendi isteğiyle çekilen, anlaşmaları bozan, diğer ülkelere tek taraflı yaptırımlarla sopa gösteren ve diğer ülkelerin iç işlerine müdahale eden ABD'nin, gerçekte dünyaya kendi iç hukuku ve gangster kuralları ile hükmetmeye çalıştığını söyledi. Zhang, "Amerika Birleşik Devletleri, uluslararası düzendeki en büyük istikrarsızlık kaynağı, küresel kargaşanın perde arkası manipülatörü ve bölgesel barış ve istikrar için tehlikeli bir tehdittir" dedi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, ABD Savunma Bakanı'nın Güney Çin Denizi ve Taiwan Hakkındaki İddialarını Şiddetle Reddetti - Son Dakika

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