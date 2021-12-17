Çin, ABD Senatosunun Sincan'dan ithalatı yasaklayan yasa tasarısına tepki gösterdi - Son Dakika

Çin, ABD Senatosunun "zorla çalıştırma yoluyla üretim yapıldığı" iddiaları nedeniyle Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde üretilen ürünlerin ABD'ye ithalatını yasaklayan yasa tasarısını onaylamasına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, kararın piyasa ekonomisi ilkelerine ve uluslararası ticaret kurallarına aykırı olduğu görüşünü dile getirdi.

Kararı kınadıklarını ve kabul etmediklerini, ABD'yi hatasını derhal düzeltmeye davet ettiklerini belirten Sözcü Vang, "Çin, kurumları ve işletmelerinin meşru haklarını ve çıkarlarını güvenceye almak için gerekli tüm tedbirleri kararlılıkla alacaktır." ifadesini kullandı.

Çin'in Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türkleri ve diğer dini azınlıkların zorla çalıştırılması yoluyla ürettiği malların ABD'ye ithalatının yasaklanmasını öngören tasarı, 14 Aralık'ta, Temsilciler Meclisinde oy birliğiyle kabul edilmişti.

Tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına sunulacak.

Senato'da tasarı kabul edildiği gün ABD Hazine Bakanlığı da dün aralarında drone üreticisi DJI'nin de olduğu 8 Çinli teknoloji firmasını yaptırım kara listesine eklemişti. Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu 8 şirketin Çin'deki etnik ve dini azınlıkların, özellikle Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki ağırlıklı olarak Müslüman Uygur azınlığının biyometrik gözetimini ve takibini etkin şekilde destekleyecek teknolojileri geliştirdiği ifade edilmişti.