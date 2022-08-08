Çin, Tayvan çevresinde başlattığı askeri tatbikatları sürdürdüğünü bildirdi - Son Dakika
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Çin, Tayvan çevresinde başlattığı askeri tatbikatları sürdürdüğünü bildirdi

08.08.2022 08:57
Çin, Tayvan çevresinde başlattığı askeri tatbikatları sürdürdüğünü bildirdi

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin geçen hafta Tayvan'a ziyaretinin ardından ada çevresinde başlattığı askeri tatbikatları, daha önce açıklanan süre dün dolmasına rağmen, bugün de sürdürdüğünü bildirdi.

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin geçen hafta Tayvan'a ziyaretinin ardından ada çevresinde başlattığı askeri tatbikatları, daha önce açıklanan süre dün dolmasına rağmen, bugün de sürdürdüğünü bildirdi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Doğu Cephesi Komutanlığından yapılan açıklamada, Tayvan Adası çevresindeki sularda yürütülen tatbikatların "denizaltı-savar ve havadan gemiye saldırılara odaklanacağı" belirtildi.

Açıklamada tatbikatların yerine ve ne zaman sona ereceğine dair bilgi verilmedi.

Çin, daha önce yaptığı açıklamada, 6 bölgede yürütülen tatbikatların 4-7 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Tatbikatlarla ilgili yayımlanan hava ve yer güvenliği uyarılarının (NOTAM) süresi dün öğle saatlerinde dolmuş, ancak tatbikatların sona erdiğine dair açıklama yapılmamıştı.

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in açıklamasının ardından, yerel saatle 15.00'te (TSİ 10.00) basına açıklama yapacağını duyurdu. Bakanlık, dün yaptığı açıklamada, bu hafta 9 ve 11 Ağustos'ta Ada'nın güneyinde gerçek cephane ve mühimmatın kullanılacağı topçu tatbikatları yapacağını açıklamıştı.

Pekin'in tatbikatları öngörülen sürenin ötesine taşıma adımı, bölgede gerilimi yükseltmeye aday görünüyor.

Çin, 4 gündür sürdürdüğü tatbikatlarla egemenlik ihtilafı içinde olduğu Ada'nın çevresinde fiili bir abluka oluşturmuştu. Tatbikatlar nedeniyle güvenlik uyarısı yapılan alanlar, gemi ve uçak trafiğine kapatılırken, Tayvan Boğazı'nda güvenlik endişesi nedeniyle seferlerin aksadığı bildirilmişti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'nın ziyareti

Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik Kongre heyetinin geçen hafta yaptığı ziyaret, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Pekin'in tepkisini çekmişti. Çin Dışişleri Bakanlığı, Pelosi'nin uçağının Tayvan'a inmesinin hemen ardından yaptığı açıklamada ziyareti kınadığını bildirmiş, Savunma Bakanlığı da Ada çevresinde "bir dizi askeri tatbikat" düzenleyeceğini duyurmuştu.

Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.

YORUMLAR
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Çin, Tayvan çevresinde yeni tatbikatlar yapacak Çin, Tayvan çevresinde yeni tatbikatlar yapacak Çin: 'Tayvan Boğazı'ndaki durum ABD'nin inisiyatifiyle provoke edilerek oluşturuldu' Çin: 'Tayvan Boğazı'ndaki durum ABD'nin inisiyatifiyle provoke edilerek oluşturuldu' Çin Savunma Bakanlığı: Tayvan Boğazı'ndaki gerginliğin tek sorumlusu ABD'dir Çin Savunma Bakanlığı: Tayvan Boğazı'ndaki gerginliğin tek sorumlusu ABD'dir
Kaynak: AA

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