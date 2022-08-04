Çin, Tayvan çevresinde tatbikatlara başladı - Son Dakika
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Çin, Tayvan çevresinde tatbikatlara başladı

04.08.2022 10:59
Çin, Tayvan çevresinde tatbikatlara başladı

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardından bugün Tayvan çevresinde geniş çaplı askeri deniz ve hava tatbikatlarına başladı.

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardından bugün Tayvan çevresinde geniş çaplı askeri deniz ve hava tatbikatlarına başladı.

Çin tarafından tepkiyle karşılanan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardından bugün yerel saatle 13.00'te Çin'in pazar gününe kadar sürecek bir askeri tatbikata başladığı açıklandı. Deniz ve havadan gerçekleşecek tatbikatlarda uzun menzilli top atışları ve konvansiyonel füze atışları yapılacak. Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Doğu Harekat Alan Komutanlığı, Tayvan Boğazı'nın doğu kıyısına uzun menzilli topçu atışları yapıldığını duyurdu. Tatbikatlar, Tayvan Boğazı'nın en dar noktası olan Çin'in Pingtan Adası açıkları dahil olmak üzere Tayvan'a çok yakın bir noktada gerçekleşiyor.

Tayvan ordusu ise Çin'in düzenlediği tatbikatlarla statükoyu değiştirmeye çalıştığını belirtti. Tayvan Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tartışma istemiyoruz, ancak ülkemizin güvenliği ve egemenliği söz konusu olduğunda geri çekilmiyoruz" denildi.

Ayrıca Tayvan Savunma Bakanlığı, dün gece insansız hava aracı olduğu düşünülen cisimlerin Tayvan'ın Kinmen adalarının üzerinde uçtuğunu bildirdi.

Tayvan'da iktidardaki Demokratik İlerleme Partisi (DPP) ise, "Çin'in en yoğun uluslararası su yollarında ve hava rotalarında tatbikat düzenlemesi sorumsuzca ve gayrimeşru bir davranış" açıklamasında bulundu. Tatbikatlar Tayvan tarafından kınanırken, Tayvanlı yetkililer Çin ordusuna ait yaklaşık 10 geminin deniz sınırı çizgisini kısa süreli olarak geçtiğini ifade etti.

Öte yandan Çin, geçtiğimiz pazar günü ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti öncesi Tayvan kıyılarına 125 kilometre mesafede bulunan Pingtan adaları açıklarında Type 054A güdümlü füze fırkateyninin de yer aldığı silah, donanım ve askerlerin muharebe hazırlık testlerinin yapıldığı bir tatbikat düzenlemişti. Tayvan'ı kendi topraklarının parçası olarak gören Çin 'barışçıl yeniden birleşme' adı altında Tayvan'ın idaresini eline almayı isterken, bu uğurda güç kullanmaktan çekinmeyeceğini ifade etmişti. Diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurması da Çin tarafından "egemenlik ihlali" olarak değerlendiriliyor.

(Cenk Özkömür - Uğur Rıfat Karlova/İHA)

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Kaynak: İHA

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