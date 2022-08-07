Çin'in Tayvan çevresindeki askeri tatbikatı 4. gününde - Son Dakika
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Çin'in Tayvan çevresindeki askeri tatbikatı 4. gününde

07.08.2022 17:16
Çin'in Tayvan çevresindeki askeri tatbikatı 4. gününde

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardından Tayvan Boğazı ve çevresinde başlattığı tatbikatlara 4. gününde de devam etti.

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardından Tayvan Boğazı ve çevresinde başlattığı tatbikatlara 4. gününde de devam etti.

Çin'in, Tayvan Boğazı'ndaki askeri tatbikatları sürüyor. Çin hükümeti tarafından yapılan açıklamada, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin ardından başlatılan tatbikatların 4. gününde de havadan ve denizden devam ettiği belirtildi. Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), tatbikatların uzun menzilli hava ve kara saldırılarını test etme odaklı olduğunu duyurdu. Tatbikatlara bugünden sonra devam edilip edilmeyeceği ise belirtilmedi.

Tayvan'dan tatbikat hamlesi

Tayvan medyasında yer alan haberlere göre, Tayvan ordusu, Çin'in Tayvan Boğazı'nda 4 gündür sürdürdüğü tatbikatlara yanıt olarak Salı ve Perşembe günleri Pingtung ilçesinde tatbikat düzenleyecek.

Çin-Tayvan krizi

Pekin yönetimi, Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu savunurken, Tayvan ise "bağımsız bir ülke" olduğunu belirtiyor. ABD ise Tayvan'ı bağımsız bir ülke olarak tanımamasına karşın Asya-Pasifik bölgesindeki askeri ittifaklarını güçlendirmeye çalışıyor. Pekin, ABD gemilerinin bölgedeki faaliyetlerini "Tayvan'a bağımsızlık konusunda destek sinyali" ve "provokasyon" olarak yorumluyor. - PEKİN

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Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Nancy Pelosi, Tayvan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çin'in Tayvan çevresindeki askeri tatbikatı 4. gününde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Tayvan çevresindeki askeri tatbikatı 4. gününde - Son Dakika
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