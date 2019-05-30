Çin-ABD ticaret savaşında üçüncü aşama 'nadir madenler'
1 saat önce
Pekin yönetimi, ABD'nin yüzde 80'ini Çin'den ithal ettiği "nadir madenler" kartını masaya sürebileceğinin sinyalini veriyor.
Pekin
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:23
yönetimi, ABD
'nin yüzde 80'ini Çin
'den ithal ettiği "nadir madenler" kartını masaya sürebileceğinin sinyalini veriyor.
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