Son Dakika Haberleri: Çin-ABD ticaret savaşında üçüncü aşama 'nadir madenler'
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Çin-ABD ticaret savaşında üçüncü aşama 'nadir madenler'

1 saat önce

Pekin yönetimi, ABD'nin yüzde 80'ini Çin'den ithal ettiği "nadir madenler" kartını masaya sürebileceğinin sinyalini veriyor.

Çin-ABD ticaret savaşında üçüncü aşama 'nadir madenler', System.String[]
Pekin yönetimi, ABD'nin yüzde 80'ini Çin'den ithal ettiği "nadir madenler" kartını masaya sürebileceğinin sinyalini veriyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:23 
Amerika Birleşik Devletleri, Pekin, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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