Çin: ABD 'Ulusal Güvenlik' Bahanesiyle Çin Şirketlerine Baskı Yapıyor

Sözcü Hua, Amerikan müttefiklerinin bile, Washington yönetiminin gerçekleri görmezden gelen uygulamalarını saçma bulduğunu kaydetti.

Amerikalı bazı yetkililer kısa süre önce siber güvenlik ve istihbarat kaygılarını gerekçe göstererek, İsrail'in aralarında Hayfa liman projesi de olan Çin yatırımlarını durdurmasını istedi.

Buna karşın konuyla ilgili bir açıklama yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen İsrailli bir yetkili, Çin şirketleriyle ilgili güvenlik uyarısının 'şaka gibi' olduğunu söyledi. Aynı yetkili, "Çin istihbarat toplamak istiyorsa, liman yatırımı yapmak yerine Hayfa'da bir apartman dairesi kiralayabilir" ifadesini de kullandı.