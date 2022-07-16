Çin, ABD ve Batı'yı Ortadoğu'ya Müdahaleye Son Vermeye Çağırdı - Son Dakika
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Çin, ABD ve Batı'yı Ortadoğu'ya Müdahaleye Son Vermeye Çağırdı

16.07.2022 11:23
Çin, ABD ve Batı'yı Ortadoğu'ya Müdahaleye Son Vermeye Çağırdı

NANNİNG, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cuma günü ABD ve Batı'yı Ortadoğu'nun işlerine müdahale etme ve bölgeyi kendi standartlarına göre dönüştürme gayretlerine son vermeye çağırdı.

NANNİNG, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cuma günü ABD ve Batı'yı Ortadoğu'nun işlerine müdahale etme ve bölgeyi kendi standartlarına göre dönüştürme gayretlerine son vermeye çağırdı. Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi söz konusu açıklamayı Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad'la video bağlantısı aracılığıyla gerçekleştirdiği toplantı sırasında yaptı. İşbirliği, çok taraflılık ve kalıcı barış çağrısı yapan Wang; Çin'in, bağımsız şekilde kalkınma yolunu keşfetmelerinde Ortadoğu halkını güçlü şekilde desteklediğini ve ülkelerin bölgesel güvenlik konularını birlik ve kendi kendini geliştirme yoluyla çözüme kavuşturmalarına destek verdiğini söyledi.

Filistin konusunun, Ortadoğu sorununun merkezinde yer aldığını ve marjinalize edilmek şöyle dursun uluslararası toplum tarafından unutulmaması gerektiğini kaydeden Wang; Çin'in, Filistin konusunu yeniden uluslararası gündemin üst sıralarına çıkarmaya istekli olduğunu sözlerine ekledi. "Ortadoğu'daki kardeşlerimizin, genel barış ve istikrar durumunu sürdürecek ve tarihten gelen sorunları çözecek yetenek ve erdemi olduğuna inanıyoruz" diyen Wang, ABD ve Batı'ya kendi eski sorunlarını çözmeleri, bölgedeki ülkelerin egemenliğine gerçekten saygı göstermeleri, bölgenin orada yaşayan halkın ihtiyaçlarına göre barışçıl şekilde kalkınmasına olanak sağlayan şeyler yapmaları çağrısında bulundu.

Wang; Çin tarafının, Suriye tarafıyla birlikte çalışarak iki devlet liderinin vardığı önemli fikir birliğini uygulamaya koymaya ve Çin-Suriye ilişkilerinin sürdürülebilir, istikrarlı ve sağlıklı şekilde geliştirilmesini desteklemeye arzulu olduğunu ve Suriye'nin egemenlik, bağımsızlık, toprak bütünlüğü ve ulusal itibarının korunması için Suriye adına sesini yükselteceği, komşularıyla ilişkilerini geliştirmekte Suriye'ye destek vereceği ve Suriye'de barış ve istikrarın en kısa sürede eski haline getirilmesini dileyeceğini ifade etti. Ülkenin geleceğine karar verme hakkının Suriye halkına ait olduğunu hatırlatan Wang, uluslararası toplumu, toparlanmasına yardımcı olmak için Suriye'ye herhangi bir siyasi koşul olmaksızın insani yardım sağlamaya çağırdı.

Mikdad ise Çin'in her zaman rasyonel ve adil bir pozisyon benimsediğini, küçük ve orta büyüklükteki ülkelerin birlikte kalkınmalarına yardımcı olduğunu ve dünyada çok kutupluluk, insani kalkınma ve gelişimi desteklemede aktif bir rol oynadığını söyledi. Suriye tarafının, kendi egemenlik ve toprak bütünlüğünü korumada Çin'e güçlü destek verdiğini ve dış güçlerin Çin'in içişlerine karışmasına sert şekilde karşı çıktığını dile getiren Mikdad, ABD'nin Xinjiang, Hong Kong ve Tibet konusunda yaydığı söylentilerin kendiliğinden başarısız olacağını sözlerine ekledi. Mikdad ayrıca Suriye tarafının, dünya barışı ve kalkınma işbirliğine yönelik büyük imkanlar sağlayacak olan Küresel Kalkınma İnisiyatifi ve Küresel Güvenlik İnisiyatifi'ni güçlü şekilde desteklediğini ve bu inisiyatiflere aktif şekilde katılmaya istekli olduğunu söyledi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, ABD ve Batı'yı Ortadoğu'ya Müdahaleye Son Vermeye Çağırdı - Son Dakika

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