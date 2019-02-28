Çin: ABD ve Kuzey Kore'nin Diyaloğu Sürdürmesini Bekliyoruz

Kuzey Kore ve ABD liderleri arasındaki ikinci zirve dün ve bugün Vietnam'ın başkenti Hanoi'de gerçekleştirildi. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşme "son derece iyi ve yapıcı" bir şekilde gerçekleştirildi. Açıklamada, iki liderin yarımadanın nükleer silahlardan arındırılmasına ve Kuzey Kore'nin ekonomik kalkınmasına ilişkin birçok yolu tartıştığı, ancak "herhangi bir anlaşamaya varamadığı" aktarıldı. Beyaz Saray Sözcüsü ayrıca, Kuzey Kore ve ABD liderlerinin gelecekte bir kez daha bir araya gelmesini beklediklerini ifade etti.

Lu Kang söz konusu gelişmeye ilişkin olarak, "Hanoi görüşmesi nasıl değerlendirilir? Ben de sizin gibi Kuzey Kore ve ABD'nin açıklamalarını büyük ilgi ile takip ediyorum. Kore Yarımadası'nda son bir yıl içinde büyük değişiklikler meydana geldi. Yarımada sorununda yeniden siyasi çözüm yoluna dönüldü. Söz konusu sonucun zor elde edildiğini ve kıymetinin bilinmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Aslında yarımadada geçen onlarca yıl boyunca yaşanan değişiklikler, diyalog ve istişarede ısrar edilmesinin tek çıkış yolu olduğunu bize gösterdi. Bu nedenle ABD ve Kuzey Kore'nin diyaloğu sürdürerek, karşılıklı samimiyet göstermesi, birbirinin meşru kaygılarına saygı duyması ve Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve yarımadada barış mekanizması oluşturulmasını hızlandırmak için ortak çaba harcamasını çok istiyoruz. Ayrıca, Çin bu konuda yapıcı rol oynamaya devam edecek." ifadelerini kullandı.