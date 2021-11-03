Çin, ABD'yi Çinli öğrencileri "taciz etmeyi" bırakmaya çağırdı - Son Dakika

Çin, ABD'yi Çinli öğrencileri ve akademisyenleri "taciz etmeyi ve onlar üzerinde baskı kurmayı" bırakmaya çağırdı.

Xinhua ajansının haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Çinli öğrencilerin ve konuk akademisyenlerin ABD tarafından ülkelerine geri gönderilmelerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Vang, ABD'de Çinli öğrencilerin ve ziyaretçi akademisyenlerin sık sık taciz ve baskıya maruz kaldığını belirterek, bu ülkeye Çinli öğrencileri ve ziyaretçi akademisyenleri "taciz etmeyi ve onlar üzerinde baskı kurmayı" bırakması çağrısında bulundu.

Ağustos ayından bu yana yaklaşık 30 Çinli öğrencinin ve ABD'ye giden ziyaretçi akademisyenlerin sorgulanmalarının ardından Çin'e geri gönderildiğine dikkati çeken Vang, çok sayıda kişinin kaba ve haksız şekilde taciz edildiğini ve sorgulandığını söyledi.

Vang, söz konusu kişilerin çoğuna kendilerinin veya ailelerinin Komünist Parti üyesi olup olmadığına veya ülkeye gitmeden önce Çin hükümeti tarafından görevlendirilip görevlendirilmediklerinin sorulduğuna işaret ederek "Bu sorgulamalar, ABD tarafından talep edilen normal kolluk kuvvetlerinin yetkilerinin çok ötesine geçti." dedi.

ABD'nin bir yandan Çinli öğrencileri misafir ettiğini öne sürerken diğer yandan önceki yönetimin "zehirli mirasını devraldığı" yorumunu yapan Vang, ABD yönetimine bu uygulamalara son vermesi çağrısında bulundu.

Vang, ABD'de eğitim amacıyla bulunan vatandaşlarının hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacaklarını sözlerine ekledi.