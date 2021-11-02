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Çin, ABD'yi "denizaltı kazası konusunda şeffaflıktan yoksun olmakla" suçladı - Son Dakika

Çin, ABD'yi "denizaltı kazası konusunda şeffaflıktan yoksun olmakla" suçladı

02.11.2021 17:12
Çin, ABD'yi

Çin, ABD'yi nükleer güçle çalışan denizaltısı USS Connecticut'ın 2 Ekim'de Güney Çin Denizi'nde yaptığı kazayla ilgili şeffaf ve sorumlu davranmamakla suçladı.

Çin, ABD'yi nükleer güçle çalışan denizaltısı USS Connecticut'ın 2 Ekim'de Güney Çin Denizi'nde yaptığı kazayla ilgili şeffaf ve sorumlu davranmamakla suçladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, yaptığı açıklamada, "ABD'yi bir kez daha olayı detaylı şekilde açıklamaya davet ediyoruz." dedi.

ABD'nin kaza konusundaki yaklaşımının şeffaflık ve sorumluluk anlayışından yoksun olduğunu ifade eden Sözcü Vang, "Nükleer denizaltının o bölgede ne işi olduğu henüz açıklığa kavuşturulmuş değil. Ne kazanın gerçekleştiği yer, buranın başka bir ülkenin münhasır ekonomik bölgesi veya karasuları olup olmadığı, kazanın nükleer sızıntıya yol açıp açmadığı ve çevreye zarar verip vermediği bilinmiyor." dedi.

ABD Donanması, 8 Ekim'de yaptığı açıklamada, nükleer güçle çalışan "Deniz Kurdu" sınıfı hücum denizaltısı USS Connecticut'ın 2 Ekim'de Güney Çin Denizi'ndeki seyir faaliyeti sırasında "su altında bilinmeyen bir nesneye çarptığını" duyurmuştu. Kazada 11 denizcinin yaralandığı bildirilmişti.

"Güney Çin Denizi" sorunu

Çin, 1947'de yayımladığı "Dokuz Çizgi Hattı" adı verilen haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Deniz altı kaynakları açısından zengin bölgedeki hak iddiaları başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkelerle egemenlik ihtilafına yol açıyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına karar vermişti.

Çin, ABD'nin egemenlik iddiasında bulunduğu bölgedeki askeri varlığından rahatsızlığını sıkça dile getirirken, Pekin'in tartışmalı sularda yapay adalar inşa ettiği ve bunların üzerine üs kurarak silahlandırdığı iddiaları Washington ve bölge ülkeleriyle gerginliğe yol açıyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin, ABD'yi 'denizaltı kazası konusunda şeffaflıktan yoksun olmakla' suçladı - Son Dakika


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