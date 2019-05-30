Çin ABD'yi 'ekonomik terör' uygulamakla suçladı
1 saat önce
Çin, ABD’yi ticaret tartışmalarını tahrik ettiği gerekçesiyle “ekonomik terör” uygulamakla suçladı. Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Zhang Hanhui, ticaret tartışmalarını tahrik etmek, açık ekonomik terördür.” ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:53
Çin, Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) ticaret tartışmalarını tahrik ettiği gerekçesiyle "ekonomik terör" uygulamakla suçladı.
Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Zhang Hanhui, ticaret tartışmalarını tahrik etmek, açık ekonomik terördür." ifadesini kullandı.
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