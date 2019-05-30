Son Dakika Haberleri: Çin ABD'yi 'ekonomik terör' uygulamakla suçladı
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Çin ABD'yi 'ekonomik terör' uygulamakla suçladı

1 saat önce

Çin, ABD’yi ticaret tartışmalarını tahrik ettiği gerekçesiyle “ekonomik terör” uygulamakla suçladı. Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Zhang Hanhui, ticaret tartışmalarını tahrik etmek, açık ekonomik terördür.” ifadesini kullandı.

Çin ABD'yi 'ekonomik terör' uygulamakla suçladı, System.String[]
Çin, Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) ticaret tartışmalarını tahrik ettiği gerekçesiyle "ekonomik terör" uygulamakla suçladı.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Zhang Hanhui, ticaret tartışmalarını tahrik etmek, açık ekonomik terördür." ifadesini kullandı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:53 
Dünya
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