Çin ABD'yi Taiwan'a Silah Satışı Planını İptal Etmeye Çağırdı - Son Dakika
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Çin ABD'yi Taiwan'a Silah Satışı Planını İptal Etmeye Çağırdı

18.07.2022 21:54
Çin ABD'yi Taiwan'a Silah Satışı Planını İptal Etmeye Çağırdı

BEİJİNG, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'in ABD'nin Taiwan'a silah satışına şiddetle karşı olduğunu ve ABD'yi silah satış planını iptal etmeye çağırdığını söyledi.

BEİJİNG, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'in ABD'nin Taiwan'a silah satışına şiddetle karşı olduğunu ve ABD'yi silah satış planını iptal etmeye çağırdığını söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın " Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Taipei Ekonomik ve Kültürel Temsilcilik Ofisine" 108 milyon ABD doları değerinde askeri teknik destek satışını onayladığı bildirildi. Buna karşılık Wang, ABD'nin Çin'in Taiwan bölgesine silah satışlarının Tek Çin ilkesini ve bilhassa 17 Ağustos'taki olmak üzere Çin ile ABD'nin üç ortak bildirisini ihlal ettiğini, Çin'in egemenlik ve güvenlik çıkarlarını ciddi biçimde baltaladığını, Çin-ABD ilişkilerinin yanı sıra Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrara ciddi zarar verdiğini söyledi. Wang, "Çin buna kararlı biçimde karşı çıkıyor ve şiddetle kınıyor. Çin, ABD tarafına ciddi rahatsızlığını bildirmiştir" dedi. Wang Çin'in, ABD tarafını tek Çin ilkesine ve Çin-ABD ortak bildirisinin ilkesine uymaya ve Taiwan'a silah satış planını iptal ederek Taiwan'a silah satışını ve Taiwan ile askeri ilişkileri durdurmaya çağırdığını söyledi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang sözlerine, "Çin, egemenliğini ve güvenlik çıkarlarını sağlam bir şekilde savunmak için kararlı ve güçlü önlemler almaya devam edecek" diyerek son verdi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin ABD'yi Taiwan'a Silah Satışı Planını İptal Etmeye Çağırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin ABD'yi Taiwan'a Silah Satışı Planını İptal Etmeye Çağırdı - Son Dakika
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