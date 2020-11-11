Çin: ABD'yi Tayvan ile her türlü resmi teması durdurmaya çağırıyoruz - Son Dakika

Çin: ABD'yi Tayvan ile her türlü resmi teması durdurmaya çağırıyoruz

11.11.2020 13:23
Çin: ABD'yi Tayvan ile her türlü resmi teması durdurmaya çağırıyoruz, System.String[]

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, ABD ve Tayvan'ın gelecek hafta düzenleyeceği ekonomik diyalog toplantısına karşı çıktıklarını belirterek, ABD'ye Tayvan ile her türlü resmi teması durdurma çağrısı yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, ABD ve Tayvan'ın gelecek hafta düzenleyeceği ekonomik diyalog toplantısına karşı çıktıklarını belirterek, ABD'ye Tayvan ile her türlü resmi teması durdurma çağrısı yaptı.

Bakanlık Sözcüsü Vang, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, 20 Kasım'da düzenlenecek söz konusu toplantıya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Washington yönetiminin Tayvan'daki bağımsızlık yanlılarına "yanlış sinyal" göndermekten kaçınması ve Çin-ABD ilişkileriyle Tayvan Boğazı'nın istikrarına zarar vermeye son vermesi gerektiğini belirten Vang, şunları kaydetti:

"Çin öteden beri ABD'nin Tayvan ile resmi temas kurmasına karşı çıkıyor. ABD'yi tek Çin ilkesine uymaya, Tayvan ile her türlü resmi teması kesmeye, Tayvan-ABD ilişkilerinin mevcut halini daha yüksek seviyeye çıkarmayı bırakmaya, Tayvan meselesini dikkatli şekilde ele almaya çağırıyoruz."

Tayvan lideri Tsai Ing-wen ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ilk olma özelliği taşıyan toplantı vesilesiyle ABD ile güçlü ekonomik bağlarını genişletmek istediklerini belirterek, toplantıyı stratejik iş birliği için "kilometre taşı" olarak niteledi.

ABD ve Tayvan 20 Kasım'da ekonomi diyalog toplantısı düzenleyecek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün ABD ve Tayvan'ın "Ekonomik Refah Ortaklığı Diyaloğu" toplantısı yapacağını açıklamış, toplantıyı, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Keith Krach'ın yöneteceğini belirtmişti.

Pompeo "Bu, Tayvan ile ekonomik ilişkimizin güçlü ve büyümekte olduğunu gösteriyor." şeklinde konuşmuştu.

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.?

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakilen diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Tayvan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin: ABD'yi Tayvan ile her türlü resmi teması durdurmaya çağırıyoruz - Son Dakika


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