Çin, ABD'yi Uzayın Askerileştirilmesini ve Silah Haline Getirilmesini Körüklemeye Son Vermeye Çağırdı

BEİJİNG, 20 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian Salı günü, ABD'nin uzayın askerileştirilmesini ve silah haline getirilmesini körüklemeye son vermesi gerektiğini bildirdi. Zhao bu açıklamasını, düzenli basın toplantısında, ABD Uzay Kuvvetleri'nin yakın zamanda Ulusal Uzay İstihbarat Merkezi'ni harekete geçirdiğine dair haberler hakkındaki yorumunun sorulması üzerine yaptı. Zhao, uzayın küresel bir kamusal alan ve insanlığın güvenliği ve refahında kilit bir faktör olduğunu vurguladı. Uzay silahlanma yarışının önlenmesi, barış, huzur ve uzayın sürdürülebilir kullanımının sağlanması için önemli bir ön koşul oluşturuyor. Zhao, "ABD, uzayı bir silaha ve savaş alanına dönüştürmede ana itici güçtür" dedi. ABD'nin uzun süredir uzayda hakimiyet kurmak için bir strateji izlediğini ve uzayı açıkça bir savaş alanı olarak tanımladığını ve yönlendirilmiş enerji ve Karşı İletişim Sistemi gibi çeşitli uzay saldırı silahlarını hırsla geliştirip konuşlandırdığını söyleyen Zhao, ABD'nin sık sık askeri tatbikatlar düzenlediğini ve dış uzayda çok yönlü askeri yığınak ve hazır olma durumunu geliştirdiğini de sözlerine ekledi. Zhao, "ABD, diğer alanlarda olduğu gibi uzay alanında da istihbarat hırsızlığı ve yakın keşif faaliyetlerinde bulundu. Bu, küresel stratejik istikrar üzerinde ciddi bir olumsuz etki yaratacak ve uzayda barış ve güvenliğe ciddi tehditler oluşturacaktır" dedi. Zhao, ABD'yi uzayda sorumlu davranmaya, uzayın askerileştirilmesini ve silah haline getirilmesini körüklemeye son vermeye ve uzayda barış ve istikrarı koruma sorumluluğunu ciddiyetle üstlenmeye çağırdı.