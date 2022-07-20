Çin, ABD'yi Uzayın Askerileştirilmesini ve Silah Haline Getirilmesini Körüklemeye Son Vermeye Çağırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin, ABD'yi Uzayın Askerileştirilmesini ve Silah Haline Getirilmesini Körüklemeye Son Vermeye Çağırdı

20.07.2022 13:05
Çin, ABD'yi Uzayın Askerileştirilmesini ve Silah Haline Getirilmesini Körüklemeye Son Vermeye Çağırdı

BEİJİNG, 20 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian Salı günü, ABD'nin uzayın askerileştirilmesini ve silah haline getirilmesini körüklemeye son vermesi gerektiğini bildirdi.

BEİJİNG, 20 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian Salı günü, ABD'nin uzayın askerileştirilmesini ve silah haline getirilmesini körüklemeye son vermesi gerektiğini bildirdi. Zhao bu açıklamasını, düzenli basın toplantısında, ABD Uzay Kuvvetleri'nin yakın zamanda Ulusal Uzay İstihbarat Merkezi'ni harekete geçirdiğine dair haberler hakkındaki yorumunun sorulması üzerine yaptı. Zhao, uzayın küresel bir kamusal alan ve insanlığın güvenliği ve refahında kilit bir faktör olduğunu vurguladı. Uzay silahlanma yarışının önlenmesi, barış, huzur ve uzayın sürdürülebilir kullanımının sağlanması için önemli bir ön koşul oluşturuyor. Zhao, "ABD, uzayı bir silaha ve savaş alanına dönüştürmede ana itici güçtür" dedi. ABD'nin uzun süredir uzayda hakimiyet kurmak için bir strateji izlediğini ve uzayı açıkça bir savaş alanı olarak tanımladığını ve yönlendirilmiş enerji ve Karşı İletişim Sistemi gibi çeşitli uzay saldırı silahlarını hırsla geliştirip konuşlandırdığını söyleyen Zhao, ABD'nin sık sık askeri tatbikatlar düzenlediğini ve dış uzayda çok yönlü askeri yığınak ve hazır olma durumunu geliştirdiğini de sözlerine ekledi. Zhao, "ABD, diğer alanlarda olduğu gibi uzay alanında da istihbarat hırsızlığı ve yakın keşif faaliyetlerinde bulundu. Bu, küresel stratejik istikrar üzerinde ciddi bir olumsuz etki yaratacak ve uzayda barış ve güvenliğe ciddi tehditler oluşturacaktır" dedi. Zhao, ABD'yi uzayda sorumlu davranmaya, uzayın askerileştirilmesini ve silah haline getirilmesini körüklemeye son vermeye ve uzayda barış ve istikrarı koruma sorumluluğunu ciddiyetle üstlenmeye çağırdı.

YORUMLAR
500
Asya borsaları yükseldi Asya borsaları yükseldi Çin'den ABD'ye Taiwan'a Silah Satışını Durdurma Çağrısı Çin'den ABD'ye Taiwan'a Silah Satışını Durdurma Çağrısı
Kaynak: Xinhua

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, ABD'yi Uzayın Askerileştirilmesini ve Silah Haline Getirilmesini Körüklemeye Son Vermeye Çağırdı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
13:04 Dede yanlışlıkla torununu da vurdu! Kızının birlikte olduğu yabancı şahsa kurşun yağdırdı
13:02 Cübbeli Ahmet Hoca iddialara yanıt verdi! Kaset olduğunu kabul etti
12:56 Sosyal medyayı sallayan görüntü! Halay çekenler insan değil mi?
12:36 Meteorolojiden 'Türkiye'de aşırı sıcak' açıklaması: Söz konusu değil
12:21 19 yaşındaki genç cinayet kurbanı mı oldu? Acılı aile intihara inanmıyor
12:04 Aşırı sıcakların etkisiyle yangınların çoğaldığı İngiltere'de halk alevlerden kaçmak için siper kazıyor
11:44 Hakan Ural'dan "Tek gecelik ilişkimin ürünü" diyen babası Selçuk Ural'a yanıt: Allah var gam yok, her olanda bir hayır vardır
11:35 MİT'ten yurt dışı operasyonu! 7 yıl önce Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden saldırının faili PKK'lı terörist Savaş Çelik, Türkiye'ye getirildi
11:34 Güne yükselişle başlayan dolar 17,58 seviyesinden alıcı buluyor
11:21 Türkiye'ye sıcak hava dalgası geliyor! Termometre 45 dereceyi görebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 13:19:32. #1.12#
SON DAKİKA: Çin, ABD'yi Uzayın Askerileştirilmesini ve Silah Haline Getirilmesini Körüklemeye Son Vermeye Çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement