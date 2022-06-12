Çin Afet Yardımları İçin 360 Milyon Yuan Ayırdı

BEİJİNG, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı Cumartesi günü, Çin'in yerel yönetimlerin sel kontrolü ve felaketten kurtulma çalışmalarına yardımcı olmak için merkezi doğal afet yardım fonlarından 360 milyon yuanı (53,74 milyon ABD doları) Cuma günü peşin olarak tahsis ettiğini söyledi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu tutarın 340 milyon yuan kadarlık tutarının Hunan, Guangxi ve Guizhou dahil ülkenin güneyindeki 12 eyalet düzeyinde bölgenin selden etkilenen insanların arama, kurtarma ve yeniden yerleştirilmesi, acil tedavi, ikincil felaket tespiti ve hasarlı evlerin onarımı çalışmalarına yardımcı olmak için ayrıldığı belirtildi. Kalan 20 milyon yuan ise Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde yaşanan su sorununun çözümü için tahsis edildi.

Bu yıl Çin'in güney bölgelerinde sel, toprak kayması ve çamur-kaya akıntısına neden olan çok sayıda sağanak yağış yaşandı. Bakanlığa göre Mayıs ayında seller 15 eyalet düzeyinde bölgede 1.000'den fazla evin tahrip olmasına ve 2,52 milyon kişinin yaşamının olumsuz etkilenmesine neden olurken 10 kişi öldü veya kayboldu. Seller geçtiğimiz ay 5,09 milyar yuan tutarında doğrudan ekonomik kayba yol açtı. Bu tutar, geçtiğimiz beş yılda aynı ayda yaşanan kayıpların ortalamasının yüzde 35 üzerinde bulunuyor.