"Çin, Afganistan barış anlaşmasına garantör olmaya hazır"
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Çin Halk Cumhuriyeti Afganistan Özel Temsilcisi Dıng Şicün, Çin'in Afganların kendi aralarında yapılacak barış görüşmelerini desteklediğini söyledi.
Çin Halk Cumhuriyeti Afganistan
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 08:01 Kaynak: AA
Özel Temsilcisi Dıng Şicün, Çin'in Afganların kendi aralarında yapılacak barış görüşmelerini desteklediğini söyledi.
Dıng, başkent Kabil
'de Afganistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Muhib ile yaptığı görüşmede, Afgan hükümetinin katılmadığı barış görüşmelerinin sonuç vermeyeceğini belirtti.
Çin hükümetinin, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani
'nin barış görüşmelerindeki çabalarını desteklediğini ifade eden Dıng, "Çin, Afganistan'daki barış sürecini destekliyor. Çin, Afganistan barış anlaşmasına garantör olmaya hazır." dedi.
Afganistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Muhib de Afganistan hükümetinin barışa ulaşmak için güçlü ve kapsamlı bir plana sahip olduğunu kaydetti.
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