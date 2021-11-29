Çin, Afrika ülkelerine 1 milyar doz Kovid-19 aşısı sağlayacak - Son Dakika

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Afrika ülkelerine 600 milyonu bağış olmak üzere 1 milyar doz aşı göndereceklerini açıkladı.

Devlet Başkanı Şi, Pekin'de çevrim içi düzenlenen 8. Çin-Afrika Forumu Bakanlar Konferansı'nın açılışında konuştu.

Afrika ülkelerinin 2022'de kıta nüfusunun yüzde 60'ını aşılama hedefine destek vermek istediklerini ifade eden Şi, 600 milyon doz aşıyı bağış olarak, 400 milyon doz aşıyı ise yerel şirketlerle ortak üreterek sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Şi, ayrıca Afrika ülkelerine 10 sağlık programı kapsamında 1500 sağlık çalışanı ve halk sağlığı uzmanı göndermeyi planladıklarını kaydetti.