Çin, Afrika ülkelerine doktor göndermeyi sürdürüyor - Son Dakika

Çin, Afrika ülkelerine doktor göndermeyi sürdürüyor

Afrika ülkelerinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine destek veren Çin, yeni bir doktor ekibini Zimbabve'ye gönderdi.

Çin, Afrika ülkelerine doktor göndermeyi sürdürüyor, System.String[]

Afrika ülkelerinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine destek veren Çin, yeni bir doktor ekibini Zimbabve'ye gönderdi.

The Herald gazetesinin haberine göre, salgınla mücadeleye destek olacak 10 kişilik ekip, Çin'den ülkenin başkenti Harare'ye geldi.

Zimbabve'de de bir yıl boyunca kalacak Çinli ekibe başkanlık eden Zhuzhou Hastanesinden Dr. Luo Weiqiang, bu ülkede aynı zamanda geleneksel Çin ilaçlarının tanıtımını da yapacaklarını dile getirdi.

Gana, Sierra Leone, Lesotho, Etiyopya ve Cibuti gibi çok sayıda Afrika ülkesine ekipler gönderen Çin, kıtanın salgınla mücadele stratejisinde önemli rol oynuyor.

Zimbabve'de şimdiye kadar yaklaşık 8 bin kişi virüse yakalanırken, 227 kişi hayatını kaybetti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Zimbabve, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 16:23 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin, Afrika ülkelerine doktor göndermeyi sürdürüyor - Son Dakika

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