Son Dakika Haberleri: Çin, Airbus'a 300 uçaklık sipariş verdi

Çin, Airbus'a 300 uçaklık sipariş verdi

1 saat önce

Boeing'in güçlüklerle boğuştuğu bir ortamda Airbus Çin'den 300 uçaklık sipariş aldı.

Çin, Airbus'a 300 uçaklık sipariş verdi, System.String[]
Boeing'in güçlüklerle boğuştuğu bir ortamda Airbus Çin'den 300 uçaklık sipariş aldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:42 

Boeing, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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