Çin, Airbus'a 300 uçaklık sipariş verdi
1 saat önce
Boeing'in güçlüklerle boğuştuğu bir ortamda Airbus Çin'den 300 uçaklık sipariş aldı.
Boeing'in güçlüklerle boğuştuğu bir ortamda Airbus Çin'den 300 uçaklık sipariş aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:42
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