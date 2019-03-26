Son Dakika Haberleri: Çin Airbus'tan 300 Uçak Satın Alacak

Çin Airbus'tan 300 Uçak Satın Alacak

1 saat önce

– Çin, Fransa merkezli havacılık şirketi Airbus'tan 300 adet uçak satın alacak.

Çin Airbus'tan 300 Uçak Satın Alacak, System.String[]
Çin, Fransa merkezli havacılık şirketi Airbus'tan 300 adet uçak satın alacak.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Fransa ziyareti sırasında duyurulan anlaşma kapsamında Çin Aviation Supplies Holding, Airbus'tan 290 adet A320 ve 10 adet de A350 model uçak satın alacak. Söz konusu siparişin 30 milyar dolar değerinde olduğu belirtilirken, Çin'in uçaklar için Airbus'a ne kadar ödeyeceği belirtilmedi. Fakat büyük alımlarda müşterilere indirim yapılabiliyor.

Airbus Ticari Hava Taşıtları Başkanı Guillaume Faury, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hava taşıtları ailemizin önde gelen modelleri olan tek koridorlu ve geniş gövdeli uçaklarımızla Çin'in sivil havacılık sektörü büyümesini desteklediğimiz için çok mutluyuz. Çin'de genişleyen izimiz, Çin piyasasına olan güvenimiz ve Çin'e olan uzun dönemli bağlılığımızı gösteriyor." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:43 Kaynak: DHA

Fransa, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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