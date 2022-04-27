Çin Altın Birliği: Çin'de Altın Tüketimi Yılın İlk Çeyreğinde Yüzde 9,69 Düştü - Son Dakika
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Çin Altın Birliği: Çin'de Altın Tüketimi Yılın İlk Çeyreğinde Yüzde 9,69 Düştü

27.04.2022 19:08
Çin Altın Birliği: Çin'de Altın Tüketimi Yılın İlk Çeyreğinde Yüzde 9,69 Düştü

BEİJİNG, 27 Nisan (Xinhua) -- Çin Altın Birliği'nin (CGA) Çarşamba günü açıkladığı verilere göre, Çin'de altın tüketimi bu yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,69 azalışla 260,26 ton olarak gerçekleşti.

BEİJİNG, 27 Nisan (Xinhua) -- Çin Altın Birliği'nin (CGA) Çarşamba günü açıkladığı verilere göre, Çin'de altın tüketimi bu yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,69 azalışla 260,26 ton olarak gerçekleşti. CGA verileri, Ocak-Mart döneminde altın mücevherat tüketiminin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,19 azalışla 168,86 ton olurken, altın para ve külçe altın tüketiminin ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27,71 düşerek 69,62 ton olarak gerçekleştiğini gösterdi.

Birliğe göre Ocak ve Şubat aylarında altın mücevherat alımlarında tatil harcamalarının etkisiyle güçlü bir büyüme ivmesi görüldü. Ancak Mart ayında, fiyat dalgalanmaları ve Kovid-19 vakalarının yeniden yükselişe geçmesi nedeniyle tüketicilerin değerli metallere ilgisi azaldı ve ilk iki aydaki yükseliş eğilimi kırıldı. İlk üç ayda ülkenin endüstriyel ve diğer kullanım alanlarında altın tüketimi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 azalışla 21,78 ton olarak gerçekleşti. Yılın ilk çeyreğinde ülkenin altın üretimi ise, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 8,96 ton, bir başka deyişle yüzde 12,04 artarak 83,4 ton olarak gerçekleşti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Nisan, Mart, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin Altın Birliği: Çin'de Altın Tüketimi Yılın İlk Çeyreğinde Yüzde 9,69 Düştü - Son Dakika
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