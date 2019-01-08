Son Dakika Haberleri: Çin Altın Rezervlerini Ekim 206'dan Bu Yana İlk Kez Artırdı

Çin Altın Rezervlerini Ekim 206'dan Bu Yana İlk Kez Artırdı

2 saat önce

Çin, altın rezervlerini 2016 yılından bu yana ilk kez artırdı.

Çin Altın Rezervlerini Ekim 206'dan Bu Yana İlk Kez Artırdı, System.String[]
Çin, altın rezervlerini 2016 yılından bu yana ilk kez artırdı.

Çin Merkez Bankası web sitesinin verilerine göre, Pekin yönetimi altın rezervini Aralık 2018'de 59,56 milyon onsa, bir başka deyişle 1,853 tona yükseltti; böylece rezervler, 2016 Ekim ayına göre 320,000 ons artmış oldu. Çin en son 2016 Ekim ayında altın rezervlerine 130,000 ons eklemişti.

Çin'in altın alımı yaptığı Aralık ayında, özellikle ABD borsalarında görülen düşüşler yatırımcıları paniğe ve güvenli liman arayışına itmişti. Çin alımları ve güvenli liman arayışları bir araya gelince altın, 2018'in son ayında son iki yılın en yüksek fiyat düzeylerine tırmanmıştı.

Dünyanın en büyük altın üreticisi ve aynı zamanda tüketicisi konumunda olan Çin, altın rezervlerinde uzun aralıklarla yükselişler yapıyor. Çin Merkez Bankası, altı yıl aradan sonra, Temmuz 2015'te altın rezervlerini yüzde 57 artışla 53 milyon onsa yükselttiğini açıklamıştı.

2018 yılında Polonya ve Macaristan da uzun bir aradan sonra ilk kez altın alımı yaptı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:33 Kaynak: DHA

Pekin, Aralık, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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