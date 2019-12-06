Son Dakika Haberleri: Çin, Amerikalı diplomatların Çinli yetkililerle toplantılarına bildirim şartı getiriyor
Son Dakika Güncel Çin, Amerikalı diplomatların Çinli yetkililerle toplantılarına bildirim şartı getiriyor - Son Dakika

Çin, Amerikalı diplomatların Çinli yetkililerle toplantılarına bildirim şartı getiriyor

6 saat önce

Çin, Amerikalı diplomatların Çinli yetkililerle ve akademisyenlerle toplantı yapmadan 5 gün önce bildirimde bulunmalarını zorunlu kılıyor.

Çin, Amerikalı diplomatların Çinli yetkililerle toplantılarına bildirim şartı getiriyor, System.String[]

Çin, Amerikalı diplomatların Çinli yetkililerle ve akademisyenlerle toplantı yapmadan 5 gün önce bildirimde bulunmalarını zorunlu kılıyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, Pekin yönetiminin, ABD'nin benzer kısıtlamasına karşılık Amerikalı diplomatların bundan böyle Çinli yetkililerle ve akademisyenlerle yapacakları toplantılardan 5 gün önce bildirimde bulunmalarının şart koşulduğunu söyledi.

Hua, ABD'nin "hatalarını düzelterek ilgili kararını iptal etmesi, ABD'deki Çinli diplomatik misyon ve konsolosluk çalışanlarının görevlerini yerine getirmelerini kolaylaştırması ve desteklemesi gerektiğini" ifade etti.

Washington yönetimi, ekim ayında tüm Çinli diplomatların, Amerikalı yetkililerle toplantı yapmadan, eğitim ve araştırma kurumlarını ziyaret etmeden önce ön kayıt yaptırmaları koşulu getirmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:46 Kaynak: AA
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