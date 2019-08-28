Son Dakika Haberleri: Çin, Amerikan savaş gemisinin limana yanaşmasına izin vermedi
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Çin, Amerikan savaş gemisinin limana yanaşmasına izin vermedi

1 saat önce

Çin, Amerikan deniz donanmasına bağlı bir savaş gemisinin liman kenti Qingdao’yu ziyaret talebini reddetti.

Çin, Amerikan savaş gemisinin limana yanaşmasına izin vermedi, System.String[]

Pekin yönetimi Amerikan deniz donanmasına bağlı bir savaş gemisinin Çin'in liman kenti Qingdao'ya uğrama talebini reddetti. Çin bu ay içinde ikinci kez bir Amerikan savaş gemisinin limanlarına giriş talebini reddediyor.


"Benfold 2016" model savaş gemisinin limana uğrama talebinden önce Çin, hükümet karşıtı protestoların sürdüğü Hong Kong'a yanaşmak isteyen başka bir savaş gemisine de onay vermemişti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 09:45 
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