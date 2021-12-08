Çin, amfibi harekat gemisinin teknik değerlendirmesini tamamladı - Son Dakika

Aynı anda 30 helikopter ve yüzlerce personel taşıyabilen geminin etkinleştirilmesinin, Tayvan Boğazı'nda Güney Çin Denizi'nde askeri gerilimlerin yaşandığı bir dönemde gerçekleşmesi dikkat çekti.

Testler sonucunda geminin yükleme ve sevk etme süreçleri için gereken zaman büyük oranda kısaltıldı.

Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, "Hainan" adı verilen "Tip 075" helikopter gemisinin çok boyutlu çıkarma savaşına hazırlığı Güney Çin Denizi'nde test edildi.

Çin'in, en büyük ve gelişmiş amfibi harekat gemisinin teknik değerlendirme sürecini tamamladığı bildirildi.

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