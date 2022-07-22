Çin Ana Karası 106 Yeni Yerel Yolla Bulaşmış Kovid-19 Vakası Bildirdi - Son Dakika
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Çin Ana Karası 106 Yeni Yerel Yolla Bulaşmış Kovid-19 Vakası Bildirdi

22.07.2022 10:21
Çin Ana Karası 106 Yeni Yerel Yolla Bulaşmış Kovid-19 Vakası Bildirdi

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Bengbu kentinin Bengshan bölgesinde bir sağlık çalışanı nükleit asit testi için bir kent sakininden sürüntü örneği alıyor, 16 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Zhou Mu/Xinhua)

BEİJİNG, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan Cuma günü yapılan açıklamaya göre, Çin ana karası Perşembe günü, 52'si Gansu'da 21'i ise Guangxi'de olmak üzere yerel yolla bulaşmış 106 doğrulanmış Kovid-19 vakası bildirdi.

Perşembe günü 12 eyalet düzeyinde bölgede toplamda 774 yerel yolla bulaşmış semptom göstermeyen yeni taşıyıcı kayıtlara geçti.

Komisyon, Çin ana karasında Perşembe günü toplam 106 Kovid-19 hastasının iyileştikten sonra hastanelerden taburcu edildiğini açıkladı.

Çin ana karasında Perşembe günü itibarıyla iyileştikten sonra hastanelerden taburcu edilen Kovid-19 hasta sayısı 221.445'e çıktı.

Perşembe günü Kovid-19'dan yeni can kaybı görülmedi ve toplam ölüm sayısı 5.226 oldu.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Ana Karası 106 Yeni Yerel Yolla Bulaşmış Kovid-19 Vakası Bildirdi - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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SON DAKİKA: Çin Ana Karası 106 Yeni Yerel Yolla Bulaşmış Kovid-19 Vakası Bildirdi - Son Dakika
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