BEİJİNG, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan Cuma günü yapılan açıklamaya göre, Çin ana karası Perşembe günü, 52'si Gansu'da 21'i ise Guangxi'de olmak üzere yerel yolla bulaşmış 106 doğrulanmış Kovid-19 vakası bildirdi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika › Güncel › Çin Ana Karası 106 Yeni Yerel Yolla Bulaşmış Kovid-19 Vakası Bildirdi - Son Dakika

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