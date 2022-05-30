Çin Ana Karası, 8'i Beijing'de Olmak Üzere Teyit Edilmiş 20 Yeni Yerel Kovid-19 Vakası Bildirdi

BEİJİNG, 30 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun Pazartesi günü yayınladığı rapora göre, Çin ana karası Pazar günü Beijing'de sekiz ve Tianjin ve Shanghai'da altışar adet olmak üzere yerel olarak bulaşan toplam 20 teyit edilmiş Kovid-19 vakası bildirdi. Shanghai'da 61, Hebei'de 19, Liaoning, Jilin ve Xinjiang'da beş ve Beijing'de dört olmak üzere sekiz il düzeyinde bölgede toplam 102 yerel semptom göstermeyen taşıyıcı tespit edildi. Pazar günü 215 Kovid-19 hastasının iyileşmesinin ardından, Çin ana karasında tedavi gören 2.748 teyit edilmiş Kovid-19 vakası bulunuyor. Pazar günü Kovid-19'dan yeni ölüm görülmezken ana karadaki Kovid-19 kaynaklı can kaybı 5.226 oldu.