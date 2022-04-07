Çin Ana Karası, Pelosi'nin Taiwan'ı Ziyaret Planına Karşı Uyardı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin Ana Karası, Pelosi'nin Taiwan'ı Ziyaret Planına Karşı Uyardı

07.04.2022 23:52
Çin Ana Karası, Pelosi'nin Taiwan'ı Ziyaret Planına Karşı Uyardı

BEİJİNG, 7 Nisan (Xinhua) — Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Ma Xiaoguang bu açıklamayı, Pelosi'nin adaya yapması planlanan ziyarete yönelik Taiwan medyasında çıkan haberlere cevaben yaptı. Ma, bu adımın tek-Çin ilkesini ve Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildirinin koşullarını ciddi şekilde ihlal ettiğini de sözlerine ekledi. Ma, "Taiwan'ın bağımsızlığını" amaçlayan herhangi bir […]

BEİJİNG, 7 Nisan (Xinhua) — Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Ma Xiaoguang bu açıklamayı, Pelosi'nin adaya yapması planlanan ziyarete yönelik Taiwan medyasında çıkan haberlere cevaben yaptı. Ma, bu adımın tek-Çin ilkesini ve Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildirinin koşullarını ciddi şekilde ihlal ettiğini de sözlerine ekledi. Ma, "Taiwan'ın bağımsızlığını" amaçlayan herhangi bir ayrılıkçı faaliyet ile ABD tarafının Çin'in ana çıkarlarını tehdit eden yanlış sözleri ile eylemlerine müsamaha gösterilmeyeceğini de sözlerine ekledi. Taiwan'daki Demokratik İlerleme Partisi yetkililerini dış güçlere güvenerek bağımsızlık aramaya yönelik tüm girişimlerini hemen sonlandırmaları yönünde uyaran Ma, tüm bu suçların sonuçları olacağını ifade etti.

YORUMLAR
500
Çin Uydu Yer İstasyonu Landsat-9'dan Veri Almaya Başladı Çin Uydu Yer İstasyonu Landsat-9'dan Veri Almaya Başladı Çin Ana Karasında 1.765 Kovid-19 Hastası Hastanelerden Taburcu Edildi Çin Ana Karasında 1.765 Kovid-19 Hastası Hastanelerden Taburcu Edildi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin Ana Karası, Pelosi'nin Taiwan'ı Ziyaret Planına Karşı Uyardı - Son Dakika


Son Dakika
23:44 Merih Demiral son dakikada yaptığı hareketle takımının kaderini değiştirdi
23:43 Devrilen traktörün altında kalan 2 kişi yaşamını yitirdi
23:37 TÜİK ve MEB'e alınmamıştı! Kılıçdaroğlu yarın da Et ve Süt Kurumu'na gidiyor
23:18 Rıdvan Dilmen TFF başkanlığı yerine Fenerbahçe'ye göz kırptı
22:56 AK Parti Gençlik Kolları'ndan tepki çeken sahur paylaşımı! Hemen kaldırılması istendi
22:42 İsrail'in başkenti Tel Aviv'e silahlı saldırı düzenlendi! 2 kişi öldü, en az 4 kişi yaralandı
22:34 Orkun Kökçü, Avrupa'yı kendine hayran bırakmaya devam ediyor
22:32 Bakan Koca: Nisa bebeğin beyin ölümü tespit edilmedi ancak genel durumu ciddi
22:06 Süper Lig'de Gaziantep-FK-Trabzonspor maçı ertelendi
21:34 Ronaldo kendisini eleştiren efsane futbolcuları sosyal medyada rezil etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 00:01:23. #1.13#
SON DAKİKA: Çin Ana Karası, Pelosi'nin Taiwan'ı Ziyaret Planına Karşı Uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement