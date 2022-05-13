Çin Ana Karasında 227'si Shanghai'da Olmak Üzere 312 Yerel Kaynaklı Yeni Kovid-19 Vakası Bildirildi - Son Dakika
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Çin Ana Karasında 227'si Shanghai'da Olmak Üzere 312 Yerel Kaynaklı Yeni Kovid-19 Vakası Bildirildi

13.05.2022 11:51
Çin Ana Karasında 227'si Shanghai'da Olmak Üzere 312 Yerel Kaynaklı Yeni Kovid-19 Vakası Bildirildi

BEİJİNG, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun Cuma günkü raporuna göre, Çin ana karasında Perşembe günü 312 yerel kaynaklı teyit edilmiş Kovid-19 vakası bildirildi.

BEİJİNG, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun Cuma günkü raporuna göre, Çin ana karasında Perşembe günü 312 yerel kaynaklı teyit edilmiş Kovid-19 vakası bildirildi. Bu vakaların 227'si Shanghai'da, geri kalanlarsa Beijing'de 42 ve Henan'da 15 olmak üzere 7 diğer eyalet düzeyinde bölgede bildirildi.

Çin ana karasında tespit edilen toplam 2.140 yerel kaynaklı semptom göstermeyen taşıyıcıların 1.869'u Shanghai'da bildirildi. Perşembe günü 614 Kovid-19 hastasının iyileşerek hastaneden taburcu olmasıyla Çin ana karasında çeşitli hastanelerde tedavi gören teyit edilmiş Kovid-19 vakalarının sayısı 6.944 oldu. Perşembe günü Kovid-19'dan kaynaklanan iki ölümün ikisi de Shanghai'da görüldü.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Shanghai, Mayıs, Pekin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin Ana Karasında 227'si Shanghai'da Olmak Üzere 312 Yerel Kaynaklı Yeni Kovid-19 Vakası Bildirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin Ana Karasında 227'si Shanghai'da Olmak Üzere 312 Yerel Kaynaklı Yeni Kovid-19 Vakası Bildirildi - Son Dakika
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