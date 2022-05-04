Çin Ana Karasında 260'ı Shanghai'da Olmak Üzere Toplam 353 Yerel Kaynaklı Teyit Edilmiş Kovid-19 Vakası Bildirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Çin Ana Karasında 260'ı Shanghai'da Olmak Üzere Toplam 353 Yerel Kaynaklı Teyit Edilmiş Kovid-19 Vakası Bildirildi

04.05.2022 12:32
Çin Ana Karasında 260'ı Shanghai'da Olmak Üzere Toplam 353 Yerel Kaynaklı Teyit Edilmiş Kovid-19 Vakası Bildirildi

BEİJİNG, 4 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun Çarşamba günkü raporuna göre, Çin ana karasında Salı günü 353 yerel kaynaklı teyit edilmiş Kovid-19 vakası bildirildi.

BEİJİNG, 4 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun Çarşamba günkü raporuna göre, Çin ana karasında Salı günü 353 yerel kaynaklı teyit edilmiş Kovid-19 vakası bildirildi. Bu vakaların 260'ı Shanghai'da, geri kalanlarsa Beijing, Henan ve Sichuan dahil 11 diğer eyalet düzeyinde bölgede bildirildi. Çin ana karasında tespit edilen toplam 5.075 yerel kaynaklı semptom göstermeyen taşıyıcıların 4.722'si Shanghai'da bildirildi. Salı günü Çin ana karasında iyileşen toplam 2.092 Kovid-19 hastası hastanelerden taburcu oldu. Böylelikle Salı günü itibarıyla ana karada iyileştikten sonra hastanelerden taburcu edilen Kovid-19 hastalarının toplam sayısı 198.550'ye yükseldi. Rapora göre tümü Shanghai'da olmak üzere Kovid-19 kaynaklı 16 yeni ölüm gerçekleşti.

YORUMLAR
500
Çin'de rekor düzeyde Covid vakası: Yeni sayı 16 bin 266 Çin'de rekor düzeyde Covid vakası: Yeni sayı 16 bin 266 Beijing'de Üç Tur Nükleik Asit Testi Uygulamasına Başlandı Beijing'de Üç Tur Nükleik Asit Testi Uygulamasına Başlandı

Çin Halk Cumhuriyeti, Shanghai, Pekin, Salı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin Ana Karasında 260'ı Shanghai'da Olmak Üzere Toplam 353 Yerel Kaynaklı Teyit Edilmiş Kovid-19 Vakası Bildirildi - Son Dakika


Son Dakika
12:32 Kim Kardashian diyete rağmen Monroe'nun elbisesine sığamadığı için fermuarı kapatamamış
12:29 Esenyurt'ta kiracı ve ev sahipleri birbirine girdi, silahlar çekildi: İşte o görüntüler
11:55 Konya'da fabrikayı ateşe veren kundakçının rahatlığı görüntülendi: Bu kadarına da pes!
11:36 DSÖ'den obezite uyarısı: Avrupa'da salgın boyutuna ulaştı, ilk sırada Türkiye var
11:20 Gezi davasında müebbet hapis cezası alan Osman Kavala: Gezi protestolarının tarafımdan organize edilmediği yalın bir gerçektir
11:06 AB'den Rusya'ya yeni yaptırım paketi: Petrol ithalatının tamamen durdurulması teklif edildi
10:58 Kuzey Kore 14. balistik füze denemesini yaptı: Hedef Japon Denizi
10:48 Kırmızı halıya diyabet monitörüyle çıktı: Kate Moss'un kızı Lila Moss'tan cesur hareket
10:45 NATO'nun drone'u Türkiye'yi es geçti: Sebebi Türkiye'yi diplomatik olarak zor durumda bırakmamak!
10:40 Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık sorularına yanıt: Genel başkanla yarış bizim ne haddimize
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 12:38:33. #1.11#
SON DAKİKA: Çin Ana Karasında 260'ı Shanghai'da Olmak Üzere Toplam 353 Yerel Kaynaklı Teyit Edilmiş Kovid-19 Vakası Bildirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement