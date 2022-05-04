Çin Ana Karasında 260'ı Shanghai'da Olmak Üzere Toplam 353 Yerel Kaynaklı Teyit Edilmiş Kovid-19 Vakası Bildirildi - Son Dakika

BEİJİNG, 4 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun Çarşamba günkü raporuna göre, Çin ana karasında Salı günü 353 yerel kaynaklı teyit edilmiş Kovid-19 vakası bildirildi. Bu vakaların 260'ı Shanghai'da, geri kalanlarsa Beijing, Henan ve Sichuan dahil 11 diğer eyalet düzeyinde bölgede bildirildi. Çin ana karasında tespit edilen toplam 5.075 yerel kaynaklı semptom göstermeyen taşıyıcıların 4.722'si Shanghai'da bildirildi. Salı günü Çin ana karasında iyileşen toplam 2.092 Kovid-19 hastası hastanelerden taburcu oldu. Böylelikle Salı günü itibarıyla ana karada iyileştikten sonra hastanelerden taburcu edilen Kovid-19 hastalarının toplam sayısı 198.550'ye yükseldi. Rapora göre tümü Shanghai'da olmak üzere Kovid-19 kaynaklı 16 yeni ölüm gerçekleşti.