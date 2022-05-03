Çin Ana Karasında, 274'ü Shanghai'da Olmak Üzere 368 Yeni Yerel Kaynaklı Kovid-19 Vakası Bildirildi - Son Dakika
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Çin Ana Karasında, 274'ü Shanghai'da Olmak Üzere 368 Yeni Yerel Kaynaklı Kovid-19 Vakası Bildirildi

03.05.2022 12:22
Çin Ana Karasında, 274'ü Shanghai'da Olmak Üzere 368 Yeni Yerel Kaynaklı Kovid-19 Vakası Bildirildi

BEİJİNG, 3 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun Salı günü yayınladığı rapora göre, Pazartesi günü Çin ana karasında, 274'ü Shanghai'da ve 51'i Beijing'de olmak üzere yerel kaynaklı 368 teyitli Kovid-19 vakası bildirildi.

BEİJİNG, 3 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun Salı günü yayınladığı rapora göre, Pazartesi günü Çin ana karasında, 274'ü Shanghai'da ve 51'i Beijing'de olmak üzere yerel kaynaklı 368 teyitli Kovid-19 vakası bildirildi. Shanghai ve Beijing dışında, ana karadaki eyalet düzeyindeki diğer 11 bölgede, 13'ü kuzeydoğudaki Heilongjiang eyaletinde olmak üzere yeni yerel kaynaklı Kovid-19 vakaları görüldü.

Pazartesi günü ana karada tespit edilen toplam 5.647 yeni yerel kaynaklı asemptomatik taşıyıcı vakadan 5.395'i de Shanghai'da kaydedildi. Yine Pazartesi günü 4.271 Kovid-19 hastası iyileşirken, Çin ana karasında hastanelerde tedavi altındaki teyitli Kovid-19 hasta sayısı 16.266 oldu. Aynı gün, Kovid-19 nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti. Ölümlerin hepsi Shanghai'da gerçekleşti ve iki yıldan uzun bir zaman önce başlayan pandemide ana karadaki toplam Kovid-19 kayıplarının sayısı 5.112'ye çıktı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Pazartesi, Shanghai, Pekin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin Ana Karasında, 274'ü Shanghai'da Olmak Üzere 368 Yeni Yerel Kaynaklı Kovid-19 Vakası Bildirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin Ana Karasında, 274'ü Shanghai'da Olmak Üzere 368 Yeni Yerel Kaynaklı Kovid-19 Vakası Bildirildi - Son Dakika
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