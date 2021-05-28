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Çin Ankara Büyükelçisi, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nı ziyaret etti - Son Dakika

Çin Ankara Büyükelçisi, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nı ziyaret etti

28.05.2021 11:49
Çin Ankara Büyükelçisi, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nı ziyaret etti, System.String[]

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Shaobin LIU, beraberindeki heyetle birlikte 400 milyon dolar yatırımla kurulan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nı ziyaret etti.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Shaobin LIU, beraberindeki heyetle birlikte 400 milyon dolar yatırımla kurulan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nı ziyaret etti. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ev sahipliğinde fabrikayı gezerek bilgi alan heyet, Türkiye ile Çin arasındaki ticaret ve sanayi iş birlikleri hakkında bilgi alışverişinde de bulundu.

Büyükelçinin ziyaretinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu şu ifadeleri kullandı:

"Kalyon Holding olarak, Türkiye ve dünyada her yıl istikrarla artan nüfusla birlikte gelecek kuşakların artmakta olan enerji ihtiyacını öncelikli olarak temiz ve yenilenebilir kaynaklardan karşılanmasına katkı sağlamak vizyonuyla yola çıktık. Bu doğrultuda 2017'de temellerini attığımız Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nı 2020'nin ağustos ayında faaliyete geçirdik. 400 milyon dolar yatırım ile faaliyete başlayan fabrikamızda üretilen güneş panelleri ilk aşamada 1 milyar dolar yatırım ile hayata geçirilen dünyanın en büyük güneş enerjisi santrallerinden biri olan Konya'daki Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nde kullanılıyoruz. Fabrika açılışından kısa bir süre sonra da hem ülkemizdeki potansiyel hem de dünyadaki yenilenebilir enerji ihtiyacını göz önüne alarak kapasite artırımı kararı aldık. Fabrikanın ilk aşamasından bu yana birlikte çalıştığımız Çin'in önde gelen teknoloji ve enerji şirketlerinden CETC ile yaptığımız anlaşma ile üretim kapasitemizi iki katına çıkartarak yılın son çeyreğine 1.000 MW kapasiteye ulaşma hedefi koyduk. Güneş paneli üretiminin AR-GE dahil tüm aşamalarını entegre şekilde tek çatı altında toplayan fabrikamızda ayrıca bu iş birliği doğrultusunda yeni geliştirilen M10 yonga plakası teknolojisi sayesinde hücre ve modül güç çıkışını yüzde 30'dan fazla artıracağız. Tüm bu gelişmeleri bir arada değerlendirdiğimizde, ingottan modüle ve M10 teknolojisine kadar güneş enerjisi üretimine dair bütün süreçleri bir arada geliştirebilen Asya dışındaki ilk şirket olma niteliğine de sahip olacağız. Diğer bir ifadeyle ülkemizi güneş enerjisi teknolojisi ve üretim kapasitesi konusunda lider ülkelerden birisi konumuna taşıyacağız. Bugün burada bu büyük yatırımımızı ziyaret eden sayın büyükelçiye de bu vesileyle teşekkür ediyoruz."

"YÜKSEK TEKNOLOJİ İHRAÇ EDEN BİR ÜS OLMA YOLUNDA İLERLİYOR"

Ziyaret ile ilgili izlenimlerini aktaran Büyükelçi Shaobin LIU, Türkiye ile Çin arasındaki iş birliklerinin önemine değinerek, "Kalyon Holding'in faaliyet alanlarını dinlediğimde çok etkilendim. Burada dünyada eşi benzeri olmayan bir fabrika yapılmış. İki ülke arasında stratejik iş birliğinin artarak devam edeceğine inanıyorum. Burada yapılan AR-GE yatırımı ve görev yapan 100 araştırmacının varlığı sadece bugüne değil çok önemli bir şekilde geleceğe yönelik vizyonu ortaya koyuyor. Türkiye sadece Asya ve Avrupa'yı bağlayan bir üretim üssü değil. Dünyada yüksek teknoloji ihraç eden bir üs olma yolunda ilerliyor. Biz her zaman yaptığımız gibi iki ülkenin iş birliği geliştirmek için firmalara desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.


Çin Ankara Büyükelçisi, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nı ziyaret etti
Çin Ankara Büyükelçisi, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nı ziyaret etti
Çin Ankara Büyükelçisi, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nı ziyaret etti

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Enerji, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Çin Ankara Büyükelçisi, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nı ziyaret etti - Son Dakika Ekonomi


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